Meine Enkelkinder haben dort schwimmen gelernt, auch für meine Schwiegertochter war es wie ein zweites Zuhause, da sie seit 10 Jahren mit ihrer Tochter, die bei der Schwimmunion den "Suns" trainierte, 4-5 Mal die Woche im Hallenbad beim Training war!

Alle sind durch die Schließung von einem Tag auf den anderen, wie vor den Kopf gestoßen.

Die Probleme waren jahrelang bekannt, gemacht wurde nichts, nur geredet.

Das Hallenbad war für die Region eine wichtige Institution wo zig Schwimmer ihre Runden drehten, wo die Schwimmunion, aus der super SchwimmerInnen hervorgegangen sind, mit ihren Mitgliedern trainierte. 35 Schwimmkurse mussten abgesagt werden. Alle Schulen deren Schüler dort schwimmen waren müssen ihre Stundenpläne ändern. Was sollen die jetzt alle machen?? Es gibt in der näheren Umgebung kein Hallenbad. Das nächste ist in Eisenstadt, oder Schwadorf oder Wien...

Das sind Entfernungen die man unmöglich täglich, neben Schule und Arbeit, bewältigen kann.

Man hätte schon vor Jahren reagieren und teilsanieren müssen, nicht immer nur zuwarten, solange, bis den Schwimmern das Dach auf den Kopf fällt!

Die Verantwortlichen können Gott danken, dass nichts passiert ist. Das hätte sehr böse enden können.

Maria Hareter, Illmitz