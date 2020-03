Drei unserer Kinder, die aktiv Triathlon und somit hauptsächlich Schwimmen trainieren, trauern um die Freuden eines erstklassigen Trainings (ein Lob den Trainern der Schwimmunion!), um die vielen Freunde und ihre sportlichen Ziele, die in weite Ferne rücken.

Dieses Versagen, hier rechtzeitig eine Lösung zu finden, zeigt uns wieder, dass das Burgenland in vielerlei Hinsicht das Schlusslicht von Österreich ist.

Wie konnte man so eine wichtige Sportstätte den Bach hinunter gehen lassen?

100 000 Menschen besuchten sie jährlich und 700 aktive Sportler, teilweise europaweit und international erfolgreich, trainierten hier regelmäßig.

Müssen wir Burgenländer nun nach Ungarn schwimmen fahren, wo es in fast jeder Kleinstadt ein ordentliches 25m-Sportbecken gibt?

Gab es nicht ein klares öffentliches Bekenntnis, mit mehr Sport gegen Übergewicht und die Folgeerkrankungen ankämpfen zu wollen?

Da mir der Sport besonders am Herzen liegt, möchte ich allen die Wichtigkeit eines Hallenbades für die gesamte Region bewusst machen und ausführen, welchen Schatz wir bisher in unserem Bezirk hatten:

Unzählige Kinder haben hier gut und sicher schwimmen gelernt. Damit hat das Hallenbad einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Kinder im See und in privaten Pools geleistet.

Alle Sportarten am See wie Segeln, Surfen und Kitesurfen konnten nur dadurch ausgeübt werden, dass man gut schwimmen gelernt hat.

Viele Schwimmer und Triathleten konnten ganzjährig ihren Sport ausüben und haben gemeinsam mit den Seglern und Surfern dem Burgenland viel Ansehen beschert.

Einige Neusiedler Schulen konnten nur aufgrund des Hallenbades ein ausreichendes Angebot an Schulsportstunden anbieten.

Ein weiterer wichtiger Beitrag ist wenigen bewusst:

Kaum ein Sport ist in der frühen Kindheit so sinnvoll und wird von den Eltern so konsequent gefördert wie das Schwimmen. Werden somit die motorischen Fähigkeiten schon im Kleinkindalter geschult und die Kinder geschickter, macht Bewegung Freude und das Kind will mehr davon. So funktioniert das kindliche Belohnungssystem. Freudvolles Lernen wiederum fördert die Hirnentwicklung und somit die geistige und spätere schulische Entwicklung enorm. Außerdem bleibt diese Freude am Sport und am Lernen allgemein meist ein Leben lang erhalten. Ergänzend muss erwähnt werden, dass auch Musik, Basteln und Vorlesen ähnliche positive Effekte auf das Lernen haben, aber die Bewegung nicht ersetzen können. Beachten wir, dass mit 6 Jahren 90% der Hirnentwicklung abgeschlossen ist! Werden die Kinder nicht frühzeitig in ihrer Bewegungsentwicklung gefördert, bleiben sie meistens ein Leben lang inaktiv mit allen negativen Konsequenzen. Die beengten Wohnverhältnisse, winzigen Gärten und Gefahren auf den Straßen hindern sie leider daran, ihren natürlichen Bewegungsdrang alleine auszuleben.

Somit hat unser Hallenbad und die Schwimmunion mit ihrem großen Angebot an Schwimmkursen einen unverzichtbaren Beitrag geleistet gegen Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für mehr Sportlichkeit von Jung bis Alt und für ein höheres Bildungsniveau in der Bevölkerung.

Hoffen wir fest darauf, dass die verantwortlichen Politiker auf Landes- und Bezirksebene über die Parteigrenzen hinweg einen Schulterschluss schaffen und diese wichtige Sportstätte auferstehen lassen.

Laura Tschida, Neusiedl am See