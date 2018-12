Sprungbrett in die Tiefe der Armutsverfestigung .

Der Ministerialentwurf zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz orientiert sich leider an den vor 2 Jahren beschlossenen Verschärfungen des NÖ Mindestsicherungsgesetzes, die vom Verfassungsgerichtshof wegen Unsachlichkeit und Diskriminierung aufgehoben wurden (Deckelung pro Bedarfsgemeinschaft auf maximal 1.500 Euro und Reduktion der Mindestsicherung für Menschen, die in den letzten 6 Jahren weniger als 5 Jahre in Österreich gelebt haben).