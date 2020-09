Kulturschaffende zur Eisenstädter Stadtentwicklung.

BVZ

Ich war schon in meiner Kindheit sehr naturverbunden. Die viele Natur in und um Eisenstadt war auch eine der Inspirationen für meinen Roman. Während des Lockdowns habe ich diese Natur noch einmal so richtig schätzen gelernt. Das ist schon ein Privileg, das wir Eisenstädter haben. Es sind auch alle Wiener Freunde begeistert, die ich nach Eisenstadt einlade. Ich bitte sie allerdings immer, über Großhöflein nach Eisenstadt zu fahren. Das ist die einzige Einfahrt, die nicht mit Einkaufszentren und Wohnblöcken verbaut wurde. Wobei ich natürlich verstehe, dass es auch günstigen Wohnraum und Geschäfte braucht.

Was Eisenstadt fehlt, ist eine kulturelle Szene und kulturelle Veranstaltungsorte abseits der klassischen Musik. Wer Theater mag, kommt nicht umhin, nach Wien zu fahren.

Katharina Köller, Schauspielerin, Autorin („Was ich im Wasser sah“) aus Eisenstadt

Der Schlosspark, das kleine aber feine Zentrum, alte Wohnsiedlungen mit üppig begrünten Gärten, Wald und Wiesen am Leithagebirgshang – das und noch so manch anderes macht den besonderen Charme von Eisenstadt aus. In den vergangenen 15 Jahren ist die Stadt stark gewachsen, wofür lei-der auch vieles weichen musste. Fortschritt ist gut, wo er tatsächlich einer ist, aber bloßes Wachstum und Modernisierung zerstören oft die eigentlichen Qualitäten.

Bereits 2011 habe ich diese Problematik in dem Video „Der Bauwahnsinn in Eisenstadt“ thematisiert – umso mehr freut es mich, dass die Stadtverwaltung nun einzulenken beginnt. Für 2030 und darüber hinaus wünsche ich mir, dass die Eisenstädter Idylle erhalten bleibt und man sich hier auch in Jahrzehnten wohlfühlen wird.

Thomas Sailer, Autor aus Eisenstadt („Die Gefängnisinsel“)