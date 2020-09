Leserbriefe zur Stadtentwicklung.

Simon Gold, Obmann des Skateboardvereins, in Ausbildung

„Den Baustopp finde ich gut, wir haben schon genug Einkaufszentren und die Natur wird so nicht noch weiter zerstört. Uns fehlt nichts – außer ein Kino. Mehr Clubs in Eisenstadt wäre auch nice, viele Möglichkeiten haben wir nicht wirklich zum Feiern deshalb fahren auch die meisten nach Wien zum Fortgehen.

Eine bessere oder zumindest günstigere Anbindung nach Wien wäre der Hit, im Optimalfall eine S-Bahn. Der Skatepark ist einer der wenigen Freiräume für junge Menschen in Eisenstadt. Wenn die Modernisierung dort so wie geplant umgesetzt wird, wäre das ein erfreuliches Upgrade für die Stadt.“

Vera Kröpfl, Unternehmerin mit Schmuckgeschäft in der Innenstadt

„Beim Thema Stadtentwicklung und vor allem in Hinsicht auf den nun verhängten Baustopp schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Als Bewohnerin des Ortsteils Kleinhöflein bin ich über den erlassenen Baustopp froh. Viele der Siedlungsbauten finde ich optisch nicht besonders ansprechend. Als Unternehmerin wünsche ich mir wiederum, dass möglichst viele Menschen nach Eisenstadt ziehen. Gerade in diesen Zeiten sind wir über Neukunden sehr dankbar. Ich wünsche mir, dass die wertvollen Schätze wie Geschäfte, Kulturprogramm, Schlosspark noch besser vermittelt werden! Viele wissen gar nicht, welches Juwel sie in ihrer Nähe haben!“

Andrea Bischel, Eisenstadt

„Aufgewachsen auf der Hauptstraße, habe ich noch erlebt, dass es schick war, mit seinem Boliden „Stadtrunden“ zu drehen, um zu sehen, wer unterwegs ist. Eisenstadt war damals ein Dorf mit rund 7000 Einwohnern, eingekauft hat man in der Stadt. Vieles hat sich seit damals verändert, Eisenstadt ist mittlerweile die „kleinste Großstadt....“, mit vielen Wohnsiedlungen zubetoniert, wertvolle Grünflächen wurden versiegelt. Zwar setzt man jetzt wieder Maßnahmen, doch das sind nur Tropfen auf den heißen Stein. Der Verkehr ist ein großes Problem: Jahrelang dominierte das Auto und es wurde vergessen, eine gute Radinfrastruktur zu schaffen. Jeder, der einmal auf der Mattersburger oder Ruster Straße mit dem Rad unterwegs war, weiß, wovon ich spreche. Da wird man bestenfalls als „Verkehrshindernis“ wahrgenommen.“