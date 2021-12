BVZ-Leser helfen in Not geratenen Familien

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern es bekommt beim Schenken auch Unterstützung von der BVZ-Leserfamilie. Denn gemeinsam mit ihren Lesern sammelt die BVZ Spenden für die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas (Spendenkonto siehe Balken unten).

Mit dem Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds werden Familien mit behinderten Kindern und Familien mit minderjährigen Kindern in sozialer Not in Österreich unterstützt. Die Aushilfen werden in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen und Therapien, sowie für Miet-, Strom- und Heizrückstände gegeben. Weiters gewährt Licht ins Dunkel Aushilfen für den täglichen Lebensbedarf, für Härtefälle und Katastrophen, wie Hochwasser, Brand und Todesfälle.

Dreijährige kann nun nur mit Augen kommunizieren

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte 58 Familien mit 94 Kindern aus dem Burgenland mit rund 97.000 Euro geholfen werden. Durch die Spenden der BVZ-Leserfamilie konnte beispielsweise auch Familie D. aus dem Bezirk Oberwart unterstützt werden. Familie D. hat zwei Kinder, ein kleines Baby und eine dreijährige Tochter. Das dreijährige Mädchen hat das Rett-Syndrom und ist dadurch schwer behindert. Es kann nur mit seinen Augen kommunizieren und damit es sich mit seiner Umwelt verständigen kann, war die Anschaffung eines augengesteuerten Computers notwendig. Licht ins Dunkel hat die Restkosten übernommen.

Eigene Schultafel für sehbehindertes Kind

Ebenso wie im Fall der Familie T. aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Bei der sechsjährigen Tochter wurde CVI diagnostiziert, das heißt sie ist schwer sehbehindert. Derzeit besucht sie die erste Klasse Volksschule und um ihr den Schulalltag so einfach wie möglich zu gestalten, wurde ein Tafellesesystem für die Schule benötigt. Diese Lesehilfe macht es dem Mädchen möglich, die Wörter und Zahlen von der Schultafel abzulesen. Das Gerät ist Eigentum der Familie und kann nach der Volksschule in die nächste Schule mitgenommen werden.

„Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern sowie allen Leserinnen und Lesern der BVZ, die immer wieder mit uns für andere da sind und damit ein beeindruckendes Zeichen der Nächstenliebe und auch des zivilen Engagements in Österreich für behinderte Menschen und Familien in Not setzen“, betont Licht ins Dunkel-Geschäftsführerin Eva Radinger.