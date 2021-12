BVZ-Leser sorgen für sofortige Hilfe

Eine vierköpfige burgenländische Familie kann sich weder die Miete für die Wohnung mehr leisten noch ausreichend Essen kaufen, denn selbst die finanziellen Reserven sind aufgrund der Coronasituation völlig aufgebraucht und die Mietrückstände werden immer größer. Bei der Caritas Sozialberatung bekam die Familie Unterstützung bei der Monatsmiete und Gutscheine für Lebensmitteleinkäufe, die dank Spenden der BVZ-Leserinnen und -Leser aus dem Vorjahr finanziert werden konnten.

Alle Jahre wieder sammelt die BVZ-Leserfamilie in der Vorweihnachtszeit Spenden – heuer zu einem Teil für die Caritas-Soforthilfe, zum anderen für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Mit dem Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds werden Familien mit behinderten Kindern und Familien mit minderjährigen Kindern in sozialer Not in Österreich unterstützt.

Wir freuen uns sehr, dass wir von Licht ins Dunkel eine großzügige Unterstützung für die Anschaffung eines Treppenliftes für unsere Tochter erhalten haben. Der Treppenlift ist bereits montiert und fährt zur Zufriedenheit aller, vor allem unsere Tochter hat dadurch wieder ein wenig mehr Selbstständigkeit erhalten – und mein Rücken atmet auch auf, weil ich sie nicht mehr über die Treppe tragen muss. AUS DEM DANKSCHREIBEN EINER FAMILIE

Die Aushilfen werden in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen und Therapien, sowie für Miet-, Strom- und Heizrückstände gegeben. Weiters gewährt Licht ins Dunkel Aushilfen für den täglichen Lebensbedarf, für Härtefälle und Katastrophen, wie beispielsweise Hochwasser, Brand, Todesfälle.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten 58 Familien mit 94 Kindern aus dem Burgenland mit rund 97.000 Euro geholfen werden und im laufenden konnten bereits 30 Familien mit 39 Kindern unterstützt werden und bis Geschäftsjahrende werden noch viele weitere Anträge von Familien aus dem Burgenland zu bearbeiten sein.

„Niemand rechnet damit, jemals selbst Hilfe anderer beanspruchen zu müssen – wie schnell sich allerdings das Leben von Familien von einem Tag zum anderen ändern kann, sehen mein Team und ich täglich anhand der vielfältigen Ansuchen, die an uns gestellt werden, vor allem mit den zusätzlichen Herausforderungen, die die Corona-Pandemie für jeden von uns mit sich bringt“, erklärt Licht ins Dunkel-Geschäftsführerin Eva Radinger. „Besonders für gefährdete Personengruppen und deren Angehörige ist der Bedarf um ein Vielfaches gestiegen. Menschen mit Behinderung sind vor allem jetzt in vielen Lebensbereichen zusätzlich belastet und von betroffenen Familien sehr schwer alleine zu bewältigen. Mit Hilfe der Spenden können wir gemeinsam Familien dabei unterstützen. Ohne das Engagement jedes Einzelnen wären wir nicht in der Lage, die hohen Ansprüche an Hilfeleistungen auch nur im Ansatz zu erfüllen. Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern sowie allen Leserinnen und Lesern der BVZ, die immer wieder mit uns für andere da sind und damit ein beeindruckendes Zeichen der Nächstenliebe und auch des zivilen Engagements in Österreich für behinderte Menschen und Familien in Not setzen.“