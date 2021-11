„Niemand rechnet damit, selbst Hilfe zu brauchen“

Familie H. aus dem Bezirk Neusiedl am See ist eine jener Familien, denen mit Spendengeldern aus dem Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds geholfen werden konnte.

Der Lebensgefährte der zweifachen Mutter war plötzlich und unerwartet an einem Herzversagen verstorben. Die Kinder im Alter von 9 und 14 Jahren waren mit dem Vater allein zu Hause und haben den Tod miterlebt. Da das Paar nicht verheiratet war, erhält Frau H. keine Witwenpension, um Waisenpension wurde angesucht. Licht ins Dunkel hat mit einer Soforthilfe unterstützt.

97.000 Euro für Familien in Not im Burgenland

„Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern sowie allen Leserinnen und Lesern der BVZ, die immer wieder mit uns für andere da sind und damit ein beeindruckendes Zeichen der Nächstenliebe und auch des zivilen Engagements für behinderte Menschen und Familien in Not setzen“ Eva Radinger Licht ins Dunkel-Geschäftsführerin

Im vergangenen Jahr konnte 58 Familien mit 94 Kindern aus dem Burgenland mit rund 97.000 Euro geholfen werden, im heurigen waren es bereits 30 Familien mit 39 Kindern und es werden bis Jahresende noch viele weitere Anträge von Familien aus dem Burgenland zu bearbeiten sein. Hier hofft Licht ins Dunkel wie schon in den vergangenen Jahren auf die Hilfe der BVZ-Leserfamilie (Spendenkontodaten siehe unten). „Niemand rechnet damit, jemals selbst Hilfe anderer beanspruchen zu müssen. Wie schnell sich allerdings das Leben von Familien von einem Tag zum anderen ändern kann, sehen mein Team und ich täglich anhand der vielfältigen Ansuchen, die an uns gestellt werden – vor allem mit den zusätzlichen Herausforderungen, die die Corona-Pandemie für jeden von uns mit sich bringt“, erklärt Eva Radinger, Geschäftsführerin der Aktion Licht ins Dunkel.

Mit den Spendengeldern werden Familien mit behinderten Kindern und Familien mit minderjährigen Kindern in sozialer Not in Österreich unterstützt. Die Aushilfen werden in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen und Therapien, sowie für Miet-, Strom- und Heizrückstände gegeben. Weiters gewährt Licht ins Dunkel Aushilfen für den täglichen Lebensbedarf, für Härtefälle und Katastrophen, wie etwa Hochwasser, Brand, oder Todesfälle.