Spendenaktion als Soforthilfe für Familien

Frau L. aus dem Bezirk Oberwart ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Der dreizehnjährige Sohn hat das Down Syndrom und der einjährige Sohn hat Atopische Dermatitis. Der Dreizehnjährige benötigt regelmäßige Ergo- und Logopädie und der Einjährige spezielle Salben und Cremen. „Licht ins Dunkel“ konnte der Familie dank der Spenden der BVZ-Leser im vergangenen Jahr mit Mitteln aus dem Soforthilfefonds helfen.

Denn mit dem Fokus der Förderung von körperlichen und intellektuell beeinträchtigen Menschen sowie psychosozial benachteiligten Kindern fördert der Verein „Licht ins Dunkel“ – dessen Tätigkeit karitativ, mildtätig und nicht auf Gewinn gerichtet ist – Inklusions- und Sozialprojekte in ganz Österreich, die sich gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel setzen. Darüber hinaus werden Individualförderungen für Familien mit Kindern oder Menschen, die von Geburt an eine Behinderung haben, über den sogenannten „Lichts ins Dunkel“- Soforthilfefonds abgewickelt, für den die BVZ auch heuer wieder mit Hilfe ihrer Leserinnen und Leser Spenden sammelt (Spendenkonto siehe Balken unten).

Mit dem „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds werden Familien mit behinderten Kindern und Familien mit minderjährigen Kindern in sozialer Not in Österreich unterstützt. Die Aushilfen werden in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen und Therapien, sowie für Miet-, Strom- und Heizrückstände gegeben. Weiters gewährt „Licht ins Dunkel“ Aushilfen für den täglichen Lebensbedarf, für Härtefälle und Katastrophen, wie etwa Hochwasser, Brand, Todesfälle.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte so 58 Familien mit 94 Kindern aus dem Burgenland mit rund 97.000 Euro geholfen werden, im heurigen wurden bereits 30 Familien mit 39 Kindern unterstützt und es werden bis Geschäftsjahrende noch viele weitere Anträge von Familien aus dem Burgenland zu bearbeiten sein.

„Wir sind überwältigt und voller Freude“

Wie wertvoll diese Unterstützung für die Familien ist, zeigen auch die vielen Dankesschreiben, die bei „Licht ins Dunkel“ eintrudeln. In einem von diesen heißt es beispielsweise: „Um ehrlich zu sein, die letzten Jahre waren nicht immer leicht für uns. Sie waren aber auch nicht immer schwer! Wir haben zwei wundervolle Kinder, auf die wir sehr stolz sind und deren Wohlergehen all unsere Bemühungen gelten. Da unsere Tochter eine angeborene Behinderung hat, gestaltet sich unser Leben doch anders als das von anderen Familien. Als wir den Antrag stellten, waren wir zuversichtlich, mit diesem Ergebnis hätten wir jedoch nie gerechnet. Wir sind überwältigt und voller Freude, dass Sie uns derart großzügig unterstützt haben! Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass unser Traum vom behindertengerechten Fahrzeug so rasch wahr wird. Es ist eine große Erleichterung unseres Alltags und wir können Ihnen gar nicht genug danken, Ihre Anteilnahme wird unvergessen bleiben.“