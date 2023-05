Erste „Klima.Fit.Woche“ im Naturpark Rosalia Kogelberg

Bis zu 55 Schul- und Kindergartengruppen können sich für die Teilnahme anbieten. Am Nachmittag des letzten Tages ist das Areal frei zugänglich. Im Obstsortengarten Weiss in Rohrbach gaben die für Klimaschutz zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, der Obmann des Naturparks Rosalia-Kogelberg, und Marlene Hrabanek-Bunyai, Geschäftsführerin des Naturparks Rosalia-Kogelberg, einen Einblick in das Angebot der ersten burgenländischen „Klima.Fit.Woche“ für Schulen und Kindergärten und die Bedeutung der Naturparke für den Klimaschutz.

Die „Klima.Fit.Woche“ ist die bisher größte Veranstaltung des Naturparks Rosalia-Kogelberg. Marlene Hrabanek-Bunyai, Geschäftsführerin des Naturparks, erklärte dazu: „Wir rechnen in den fünf Tagen, von Montag bis Freitag, mit rund 1.500 Kindern, die auf dem Areal des Obstsortengartens unterschiedlichste Stationen absolvieren können. Jede Station wird von unseren Partnern selbst betreut. Wir haben gemeinsam die Umsetzungsmaßnahmen und Alterskategorien so festgelegt, sodass jedes Thema für das Kindergartenkind ebenso umgesetzt werden kann wie für den 18-Jährigen. Besonders wichtig ist es, dass die Kinder sich bei diesen Stationen kritisch mit den Themen auseinandersetzen und diese auch hinterfragen können. Es ist uns gelungen, dass wir sämtliche Stakeholder aus den Bereichen Naturschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit für diese Veranstaltung gemeinsam gebündelt haben.“ Neben dem Naturpark, der Klima- und Energiemodellregion (KEM) und der Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) werden unter anderen auch die Mobilitätszentrale, die IG Windkraft und die Forschung Burgenland mit Stationen zu Klima- und Naturschutz vor Ort sein.



Kurt Fischer, der Obmann des Naturparks Rosalia-Kogelberg, erklärte: „Wir sind sehr stolz darauf, gerade in unserem Naturpark nach dem ,Tag der Naturparke‘ 2016 nun die erste„Klima.Fit.Woche“veranstalten zu dürfen. Für uns ist dieses Angebot für die Schulen sehr wichtig, denn wenn wir mit den Schulen und den PädagogInnen zusammenarbeiten, hat dies die nachhaltigste Wirkung, damit unsere Natur- und Kulturlandschaft so erhalten bleibt, wie sie ist. In unserem Naturpark haben wir 14 Gemeinden, davon 13 ordentliche, fünf Naturparkschulen, sechs Naturparkkindergärten und drei Naturparkkrippen – wobei es in unserem Naturpark den österreichweit ersten Naturparkkindergarten und die erste Naturparkkrippe gab.“

Zur „Klima.Fit.Woche“ können Schul- und Kindergartengruppen aus dem ganzen Burgenland kostenfrei kommen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig. Die Veranstaltung ist für ein Gesamtkontingent von 55 Gruppen, also zwölf Gruppen pro Tag, ausgelegt. Zusätzlich gibt es am Freitag, dem 16. Juni, einen Familiennachmittag, an dem die Stationen der „Klima.Fit.Woche“ im Obstsortengarten auch für die Familien der SchülerInnen und Kindergartenkinder öffentlich zugänglich sein werden.

