In den sozialen Medien ist der neue Netz-Trend derzeit omnipräsent: Beim privaten User ebenso wie beim großen Star gilt es als „letzter Schrei“, sich mit Fotos aus den Jahren 2009 und 2019 zu präsentieren. Die BVZ machte sich auch in ihrem Archiv auf die Suche und zeigt in der morgigen Print-Ausgabe (hier als E-Paper: link) die besten Fotos von Promis und Politikern.

Landeshauptmann Hans Niessl: Am Rednerpult 2009 und im Interview 2019. | BVZ-Archiv