1923 wurde die erste Tamburizza-Gruppe in Baumgarten gegründet

Baumgarten kann stolz auf seine Tamburizza-Gruppe sein, war sie doch im Jahr 1923 die erste, die sich im Burgenland gründete und somit heuer ihr 100-jähriges Bestehen begeht.

Wie alles begann erzählt die Obfrau Viktoria Palatin: „Im Jahr 1923 wurde in Baumgarten die erste Tamburizza-Gruppe im Land ins Leben gerufen. Zehn Instrumente wurden damals in Kroatien angekauft und hergebracht. Ein Musikstudent aus Wien hat die Gruppe - sie bestand damals aus 15 Männer - unterrichtet. Noch im selben Jahr hatten die Musiker im Ort ihren ersten Auftritt im Vorprogramm eines Theaterstücks.“

Bald schon folgten Auftritte im Burgenland und auch in Wien und es gründeten sich weitere Tamburizza-Gruppen im Land, die in regem Austausch untereinander standen. 1938 zensurierten die Nazis diese Gruppen und ließen teilweise die Instrumente sogar vernichten. Ein Originalinstrument von damals ist aber den Baumgartnern erhalten geblieben. Nach 1945 bildeten sich neue Tamburizza-Gruppen und die Musik erklang 1948 sogar das erste Mal im Radio. „Bei einem vollen Orchester spielen fünf unterschiedliche Instrumente mit und zur Musik wird auch gesungen. Wir treten auch in der Kirche“, so die Obfrau.

Die Initiatoren der Baumgartner Tamburizza waren die musikalisch sehr engagierten Eltern der Obfrau, Helga und Peter Palatin. „In unserem Gasthaus auf der Hauptstraße, das es heute nicht mehr gibt, wurde regelmäßig geprobt, musiziert und gesungen. In den 60er Jahren kamen auch Frauen zur Gruppe dazu und in den 80ern gründeten meine Eltern zusätzlich zur bestehenden eine Nachwuchsgruppe, die es heute noch gibt.“

Corona hat natürlich auch für die Baumgartner Tamburizza große Einschnitte gebracht und nach der Pandemie hat sich die Gruppe von 17 auf elf Mitglieder dezimiert, davon sind vier Kinder mit dabei. „Wir haben überlegt, ob wir überhaupt noch weitermachen sollen, zum Glück entschieden wir aber anders“, so die Obfrau, die fortfährt: „In unserer Volksschule gibt es den Freigegenstand 'Tamburizza'. Sinn und Zweck ist es ja, dass diese Kinder nicht nur in der Schule spielen und so proben und spielen sie mit uns mit.“ Bei Schönwetter finden die einmal wöchentlich stattfindenden Proben im Hof des ehemaligen Gasthauses Palatin statt, sonst wird im Milleniumsaal geübt.

Auftritte hatte die Gruppe in letzte Zeit bei einer Primiz sowie bei einem Tamburizza-Folklore-Festival in Eisenstadt am vergangenen Sonntag, das anlässlich von 100 Jahre Tamburizza im KUZ stattfand und bei dem zwölf Tamburizza-Gruppen aufspielten. Hier hatten die Kinder auch das erste Mal ihren Auftritt auf einer großen Bühne. Beim Baumgartner Straßenkirtag, am 2. Juli, treten die Musikerinnen und Musiker im ältesten Haus Baumgartens, in der Hauptstraße 77 auf. Dabei können die ZuschauerInnen auch eine kleine Ausstellung zum Thema '100 Jahre Tamburizza im Burgenland' besichtigen.