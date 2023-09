Forchtenstein: Knaak wieder zum Bürgermeister gewählt

Bei der offiziellen Wahl im Herbst 2022 ist in Forchtenstein viel passiert: Es gibt diesmal keine absolute Mehrheit im Gemeinderat, stattdessen wurden die Mandate gleichmäßig zwischen der SPÖ und der ÖVP verteilt - Elf Mandate erlangte erstere und zehn Mandate die zweite. Auch im Gemeinderat vertreten ist die FLF, die Freie Liste Forchtenstein, mit zwei Mandaten. Nachdem beim ersten Wahltermin kein eindeutiges Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl erzielt werden konnte, kam es zur Stichwahl zwischen dem SPÖ-Kandidaten Alexander Rüdiger Knaak und dem ÖVP-Spitzenkandidaten Josef Neusteurer. Bei dieser ging Knaak mit fünf Stimmen Unterschied als Sieger hervor.

Jedoch vernahm die ÖVP einige Unregelmäßigkeiten während des Wahlvorgangs, unter anderem soll der Wahlakt von der ehemaligen Bürgermeisterin (SPÖ) geöffnet worden sein, und schrieb an die Landeswahlbehörde. Nachdem dieser Bescheid abgelehnt wurde, wendete sich die ÖVP an den Verfassungsgerichtshof. Dieser kam zum Urteil, dass die Wahl wiederholt werden musste. Am 3. September fand die wiederholte Bürgermeisterstichwahl zwischen Knaak und Neusteurer statt, die Knaak für sich entschied.

102 Stimmen Unterschied

Bei der letzten Stichwahl am 23. Oktober 2022 ging Knaak als Sieger mit fünf Stimmen Unterschied hervor. Auch bei der jetzigen Stichwahl konnte er die Bürger und Bürgerinnen von Forchtenstein für sich überzeugen, das Ergebnis ist sogar noch eindeutiger: Er gewann mit 102 Stimmen Vorsprung. „Zuerst ist es natürlich eine große Erleichterung, wieder die Unterstützung und das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen gewonnen zu haben“, erklärt Knaak, „und ich bedanke mich herzlich bei all meinen Wählern und Wählerinnen.“ Der zukünftigen Zusammenarbeit im Gemeinderat blickt er optimistisch entgegen. „Nachdem wir nun bisherige Einschränkungen - wie Einsprüche - hinter uns gebracht haben, wird die Zusammenarbeit noch besser funktionieren“, so Knaak, „wir werden unsere Arbeit und Projekte schnellstmöglich fortführen.“

Intensität des Ergebnisses kam überraschend

Josef Neusteurer wird nun wieder das Amt des Vizebürgermeisters übernehmen. „Natürlich ist das Ergebnis enttäuschend, vor allem die Intensität des Vorsprungs war sehr überraschend“, erzählt Neusteurer, „ aufgrund der vorherigen Stimmung im Dorf haben wir mit einem besseren Ausgang für uns gerechnet.“ Jedoch soll das die zukünftige Zusammemarbeit nicht beeinträchtigen. „Wir nehmen das Amgebot des Bürgermeisters des gemeinsamen Miteinanders gerne an“, so Neusteurer, „schließlich haben wir ja das gleiche Ziel, nämlich für Forchtenstein das Beste aus allem zu machen.“ Wie bereits zuvor angekündigt wird dies seine letzte Periode im Gemeinderat sein. „In den nächsten Jahren werde ich mir einen würdigen Nachfolger aus meinem tollen Team aussuchen“, erläutert Neusteurer.