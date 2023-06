Männergesangsverein Pöttelsdorf: Ältester burgenländischer Männerchor

Am Sonntag, dem 4. Juni, gibt es in der evangelischen Kirche Pöttelsdorf ein Jubiläumskonzert zugunsten des Männergesangsvereins Pöttelsdorf, den es nun schon seit 160 Jahren gibt. „Wir sind somit der älteste noch aktive Männerchor im Burgenland“, so der Gesangsvereinsobmann Roland Jakob.

Nachwuchssänger lassen sich schwer finden

Momentan ist aber nicht so einfach, neue Stimmen für den Chor zu gewinnen. „Viele Vereine haben es heute schwer, neue Mitglieder zu gewinnen. So ist es bei uns im Männerchor, denn wir brauchen dringend junge Stimmen im Männerchor“, erzählt Roland Jakob. Derzeit gibt es im Männerchor 14 aktive Sänger, davon ist der jüngste 45 Jahre alt und der älteste Sänger ist 82 Jahre.

„Singen ist ja auch von Ärzten empfohlen, weil Singen die Lunge und die Psyche stärkt. Singen ist also Medizin für Körper und Geist“, so der Obmann vom Männergesangsverein Pöttelsdorf. Dennoch lassen sich junge Männer nur schwer für den Männerchor begeistern. Laut Roland Jakob könnte das daran liegen, dass die musikalische Erziehung schon in der Schule immer weiter in den Hintergrund rückt.

120 Lieder kann der Männerchor jederzeit zum Besten geben

Aktuell probt der Männergesangsverein jeden Montag von 19 bis 21 Uhr. In der Evangelischen Kirche in Pöttelsdorf singt der Männerchor oft an den Feiertagen beim Gottesdienst. „Wir versuchen halt immer, zwei oder drei Auftritte über das Jahr verteilt zu machen“, so Roland Jakob. Vor Weihnachten beispielsweise gab es vom Männergesangsverein ein Adventkonzert. Als nächstes steht jetzt das Jubiläumskonzert an.

Der Männergesangsverein Pöttelsdorf hat ein Repertoire an rund 120 Liedern, die er jederzeit zum Besten geben kann. Das sind vor allem Volkslieder, aber auch einige modernere Lieder sind dabei. „Wir haben den Hubert von Goisern im Programm, wir haben Lieder von Chris Roberts, wir haben Trinklieder, Weinlieder, Bierlieder, also von allem etwas“, so der Gesangsvereinsobmann Roland Jakob.

Roland Jakob ist selbst bereits seit 1985 im Verein aktiv. Seit ungefähr drei Jahren ist er nun der Obmann vom Männergesangsverein. „Seit damals singe ich gerne und deshalb versäume ich auch keine Probe“, erzählt er.

Für die Zukunft des Männergesangsvereins wünscht er sich vor allem, dass sie auch das nächste zehnjährige Jubiläum feiern können und dass sie einen Zulauf an neuen Sängern bekommen. „Ich würd mir wünschen, dass wir fünf oder sechs neue Sänger dazubekommen, vor allem in den höheren Stimmen. Der Chor kann nämlich nur weiter bestehen, wenn junge Sänger dazukommen“, so Roland Jakob.

