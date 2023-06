Jubiläumskonzert des Männergesangsvereins Pöttelsdorf

Zur Feier des schon seit 160 Jahren bestehenden Männergesangsvereins fand am Sonntag in der Evangelischen Kirche Pöttelsdorf ein Jubiläumskonzert statt. Auch Gastchöre gaben beim Konzert ihre Lieder zum Besten, darunter der Männergesangsverein aus St. Margarethen „MaCho Auslese“ und der Männergesangsverein aus Müllendorf. Auch für das leibliche Wohl war im Anschluss an das Konzert gesorgt.

