Forchtenstein: Gewaltige Ölspur verunreinigte Landesstraße

Die Freiwillige Feuerwehr Neustift an der Rosalia wurde um 11.34 Uhr zu diesem Einsatz alarmiert und nach Erkundung der Lage durch den Einsatzleiter forderte dieser umgehend die Gemeinde Forchtenstein mit der Kehrmaschine als Unterstützung an. Die Wehr musste ca. 175 kg Ölbindemittel ausbringen, um das auf der ganzen Fahrspur ausgeronnene Motoröl zu binden und im Anschluss händisch aufzukehren bzw. mit der Kehrmaschine. Das gesammelte Ölbindemittel muss im Anschluss einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Gegen 14.00 Uhr war der schweißtreibende Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. Ebenfalls standen die Polizei, Gemeinde Forchtenstein sowie die Straßenmeisterei Mattersburg mit im Einsatz. „Wir danken allen Einsatzkräften für die hervorragende Zusammenarbeit“, heißt es von Seiten der Feuerwehr Neustift an der Rosalia175