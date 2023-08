Mattersburger Stadtfest heuer zwei statt drei Tage

Viele Jahre war der Mattersburger Musiksommer eine Institution in der Bezirkshauptstadt. An drei Freitagen im August wurde seit dem Jahre 2003 Live-Musik geboten. Vergangenes Jahr wurde dieser dann vom dreitägigen Mattersburger Stadtfest am Veranstaltungsplatz abgelöst: Am Freitag ging das ORF-Sommerfest über die Bühne, am Samstag spielten lokale Bands auf und den Abschluss bildete am Sonntag ein Frühschoppen mit der Mattersburger Stadtkapelle.

Das Stadtfest wird heuer in abgeänderter Form abgehalten. Nur mehr an zwei Tagen – ein Tag beim Veranstaltungsplatz, einer beim Viadukt. Am Freitag den 18. August, wird es wieder das ORF Sommerfest veranstaltet. Dabei wird es um 18.30 Uhr Blasmusik von der Stadtkapelle geben, um 19 Uhr die Radio Burgenland Band aufspielen. Moderiert wird die Veranstaltung von Udo Huber. Am 19. August wird es beim Viadukt in Kooperation mit dem Walbersdorfer „Jugendclub“ den „Tag der Jugend“ geben. Der Jugendclub hatte bereits im vergangenem Jahr das „Summer Bash“ beim Stadion organisiert und wird dies im Rahmen des heurigen Stadtfestes am Samstag (Einlass ab 21 Uhr) veranstalten.

„Beim ORF-Sommerfest waren vergangenes Jahr am Freitag sehr viele Besucher. Der Samstag war dann nicht sehr gut besucht. Wir wollten heuer auch die Jugend dabei haben, deswegen wird das Summer Bash im Rahmen des Stadtfestes veranstaltet“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager.