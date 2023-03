Das ist los im Bezirk Mattersburg

Werbung

23. MÄRZ

Baumgarten: Einladung zum Zuhören und Malen anlässlich des Österreichischen Vorlesetages um 16 Uhr im Jugendraum der Kinderfreunde.

Mattersburg: Österreichischer Vorlesetag ab 15 Uhr in der Stadtbücherei. Es lesen: Claudia Schlager (15 Uhr), Lilo Fabesch (16 Uhr), Cornelia Aufner (17 Uhr) und Hidar Deib (18 Uhr).

24. MÄRZ

Bad Sauerbrunn: „Smuggling Hendrix - nicht ohne meinen Hund“ – Sauerampferkino um 20 Uhr in der Quelle. Infos: www.sauerampfer.at.

Mattersburg: Bauernmarkt von 8 bis 12 Uhr am Veranstaltungsplatz.

Mattersburg: Kinder- und Jugendschreibwerkstatt (zehn bis 14 Jahre) mit Raoul Eisele von 16 bis 18 Uhr im Literaturhaus. Anmeldungen unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

Walbersdorf: Oster- und Frühlingsausstellung in der Förderwerkstätte Mattersburg/Walbersdorf, 7210 Walbersdorf, Hauptstraße 75 am Freitag, 24.03.2023, 09:30 – 18:00 Uhr & am Samstag, 25.03.2023, 10:00 – 16:00

25. MÄRZ

Bad Sauerbrunn: Ortsreinigung Bad Sauerbrunn ab 8 Uhr - Treffpunkt am Hauptplatz.

Forchtenstein: Flurreinigung

Marz: Flurreinigung - Treffpunkt um 8 Uhr beim Rathaus.

Mattersburg: Flurreinigung - Treffpunkt um 9 Uhr zwischen Stadion und Viadukt.

Mattersburg: Erstes Heimspiel Mattersburger Sportverein 2020 gegen den SV Loipersbach in der Fußballakademie Burgenland. Spielbeginn Reserve: 16 Uhr. Spielbeginn Kampfmannschaft: 18 Uhr.

Neudörfl: Flurreinigung - Treffpunkt um 9 Uhr vor dem Martinihof.

Neudörfl: Palmbuschenaktion von 9 bis 12 Uhr im Pfarrhof.

Schattendorf: Gratis Schnupperlauf anlässlich der Orientierungslauf Meisterschaften von 13 bis 15.30 Uhr beim Wettkampfzentrum bei der Feuerwehr. Anmeldung: drhaliki@gmail.com oder unter 0650/6466766 (Elisabeth Kirchmair).

Sigleß: Flurreinigung - Start am Beachvolleyballplatz um 9 Uhr.

Walbersdorf: Flurreinigung - Treffpunkt um 9 Uhr beim GH Schwentenwein.

Zemendorf: Flurreinigung der Burschenschaften Zemendorf/Stöttera - Treffpunkt um 9 Uhr am Kirchenplatz Zemendorf.

26. MÄRZ

Marz: Fastensuppenaktion im Pfarrheim. Beginn ist um 10.45 Uhr.

Marz: „The Longfield Gospel Choir“ um 16 Uhr in der Pfarrkirche. Eintritt freie Spende.

Mattersburg: „Oh wie schön ist Panama“ – Kinderbuchklassiker nach Janosch um 14 und 16.30 Uhr im KUZ.

Mattersburg: Fastensuppenessen im Anschluss an die Pfarrmesse (9.45 Uhr) im Pfarrheim.

Schattendorf: Fastensuppenaktion von 10 bis 14 Uhr im Pfarrheim.

Sigleß: 2. Heinz Bruckschwaiger Gedenkwanderung des Verein KUNZT. Treffpunkt um 14 Uhr beim Freibad.

Sigleß: Fastensuppenessen von 11 bis 12 Uhr im Pfarrhaus.

Wiesen: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus.

28. MÄRZ

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde Community Nurses von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Schattendorf: „Psychoanalyse: Die Erforschung des Unbewussten“ – Vortrag von Mag. Dr. Thomas Barth um 19 Uhr im Restaurant Reichl. Anmeldungen unter 02626/67740 oder mattersburg@vhs-burgenland.at.

29. MÄRZ

Wiesen: Polizeikreuzweg um 15 Uhr am Hohen Stein.

Mattersburg: Pub Quiz im Peacock, 18.30 Uhr.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.