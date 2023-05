Wiesen: Mayerin supportet die Seer

Nach einer gefühlten Ewigkeit standen die SEER im September 2021 wieder auf der Bühne und das zum ersten Mal am Festivalgelände Wiesen. Alfred Jaklitsch von der Band erinnert sich: "Die Aufbruchsstimmung schienen alle gespürt zu haben. Auch für uns Musiker wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen zu können, quasi unserer Bestimmung, hat so gut getan noch dazu im Ambiente von Wiesen ein doppelter Genuss". Wiesen beschreibt er als eines der Highlights der Tour. "Die Menschen in der Gegend sind sehr "gspiarig", das macht so ein Konzert noch intensiver", meint Jaklitsch, der das Musikprojekt "Die Seer" 1995 startete. Er selbst war in den 1990er Jahren das erste Mal als Besucher in Wiesen und vom Konzert von Al Jarreau 1996 schwärmt er noch immer: "Einer meiner absoluten Heroes im Ambiente von Wiesen, eines jener Konzerte, die mir in bleibender Erinnerung sind."



Die Fangemeinde der SEER kann sich auf das Konzert am 24. Juni in Wiesen sehr freuen, denn die Seer brennen darauf, ihrem Publikum einen schönen Abend zu bieten. "Im Programm sind so ziemlich alle Songs, die die meisten mit den Seer`n verbinden, noch dazu ein paar „Schmankerln“. Der Freund der gediegenen Rockgitarre kommt bei uns genauso auf seine Kosten wie der Liebhaber der steirischen Harmonika, dass unsere zwei Sängerinnen SASSY und Astrid begeistern können, beweisen sie seit 28 Jahren", so Jaklitsch.



Dieses Mal ist die wunderbare Mayerin mit als Support. Auch ihr sind die Wiesen Festivals ein Begriff. "Nun selbst am Festivalgelände live zu spielen, ist großartig", freut sich die Burgenländerin über ihren ersten Auftritt am legendären Festivalgelände. Ihr drittes Album "Liebe" wird einen Tag vor der Show veröffentlicht und das wird sie auf der Bühne ausgiebig feiern. Ihre Fans können sich auf einige Überraschungen gefasst machen. "Alle neuen Songs sind mit im Gepäck und auch ein paar Mayerin-Evergreens", verrät Ulrike Mayer im Interview, die vor kurzem mit Erdbeeren posiert hat. Was für ein Zufall ;-)





