Ina Regen und Verena Altenberger: Promis singen Garish-Nummer

Seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert sind Garish aus Österreichs Musikszene nicht wegzudenken. Die Band aus Mattersburg versteht es wie wenige andere, lyrische, deutsche Texte mit Musik abseits des Mainstreams zu verbinden, ohne an Zugänglichkeit zu verlieren oder sich zu verbiegen.

Großen Anteil daran hat neben der Stimme von Sänger Thomas Jarmer auch die Art der Instrumentierung, derer sich die Band bedient, und die Konsequenz, mit der die vier ihr musikalisches Werk verfolgen. Auf diese vergangenen 25 Jahre und sieben Studioalben blickt die Band in den nächsten Monaten nun auch musikalisch zurück, wofür sie von KollegInnen in Form von Kollaborationen und Neuinterpretationen Unterstützung erhält.

Für die neue Version von „Auf den Dächern“ haben Garish Amadeus-Preisträgerin Ina Regen und Schauspiel-Star Verena Altenberger ans Mikro gebeten. Zart, leise, beinahe schleichend, aber bis zum letzten Ton spannend, nimmt die nun vorliegende Neuinterpretation die HörerInnen gefangen.

Und auch wenn Thomas Jarmer zu vernehmen ist, so sorgen die beiden weiblichen Stimmen dafür, dass der Song – im Original Ende 2013 auf dem Album „Trumpf“ erschienen und längst zu einem bei Konzerten gefeierten Klassiker der Band avanciert – völlig neu zu entdecken ist. Auf den Dächern“ ist bereits auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

„Zusammenarbeit mit Ina und Verena war sehr schön“

„Die Zusammenarbeit mit Ina Regen und Verena Alternberger war sehr schön und unkompliziert. Ina hat auch Piano gespielt und für Verena, die bei den Salzburger Festspielen die Buhlschaft gegeben hat, war es quasi ein Gesangsdebüt“, zeigt sich Gitarrist Julian Schneeberger begeistert.

„Auf den Dächern“ ist damit die erste in einer Reihe von Veröffentlichungen, die auf das 25-Jahr-Jubiläum der Band verweisen wird. Genaueres wollen die Herren von Garish noch nicht verraten, nur so viel, es wird eine Vinyl-Platte, auf der auch wieder Gäste mit dabei sein werden, die am 17. Mai 2023 in der Cselley Mühle Oslip und am 28. Mai 2023 im Stadtsaal Wien präsentiert wird.

Ina Regen ist eine in Wien lebende Liedermacherin aus Oberösterreich, die bislang mit „Klee“ und „røt“ zwei Alben veröffentlicht hat, die beide die Spitze der österreichischen Album-Charts erreicht haben. 2021 war die auch als Podcasterin aktive Künstlerin zudem Jurorin bei der Neuauflage von „Starmania“ im ORF.

Verena Altenberger hat in Wien Schauspiel studiert und in zahlreichen Film-, TV- und Theaterproduktionen mitgewirkt, zuletzt in der Rolle der Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen. Neben Auszeichnungen hat die in Wien lebende Salzburgerin 2021 den Nestroy-Theaterpreis in Empfang nehmen können. Altenberger ist Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films.

