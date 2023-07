Pater Kuruvila & Pfarrer Erwin Schügerl: Priesterjubiläen in Neudörfl

Pater Kuruvila Marottickal Varghese wuchs in der kleinen Stadt Vaikom, im südwestlichen Bundesstaat Kerala in Indien auf. Dort besuchte er Volks- und Hauptschule und trat danach in ein Priesterseminar in Bangalore, der drittgrößten Stadt Indiens, ein, absolvierte dort sein Priesterstudium und seine Universitätsausbildung und kam nach seiner Priesterweihe im Jahr 2000 nach Österreich, zunächst nach Innsbruck, wo er bis 2006 verbrachte, um dort sein Theologiestudium zu vertiefen. Seit 2014 ist er Pfarrer in Neudörfl und Pfarrmoderator im Seelsorgeraum, der die fünf Gemeinden Neudörfl, Pöttsching, Bad Sauerbrunn, Krensdorf und Sigleß umfasst. Davor war er bereits in Rannersdorf und Kledering in der Erstdiözese Wien für zwei Jahre tätig.

„Höchstwahrscheinlich wäre ich Soldat geworden.“

Der Wunsch Priester zu werden, reifte bei ihm schon sehr früh: „Bereits in der Kindheit. Dank der Motivation und Ermutigung meiner Familie, insbesondere meiner Mutter, die tief religiös verwurzelt ist, wurde ich dabei unterstützt.“ Priester zu werden, war also von Beginn weg seine Bestimmung. Wenn er überlegt, welchen profanen Beruf er möglicherweise gewählt hätte, sofern er sich nicht in den Dienst Gottes gestellt hätte, kommt eine doch etwas überraschende Antwort. „Höchstwahrscheinlich wäre ich Soldat geworden. Der Beruf des Soldaten beim Militär hat mich immer sehr fasziniert.“ Wenn natürlich auch der Beruf des Soldaten seine Berechtigung hat, hört sich – plakativ gesprochen – Bibel anstelle von Gewehr doch besser an. Mit dieser erhellt sich der Geist, und man kann natürlich auch einfacher aus ihr zitieren.

Pater Kuruvila (l.) beim Dankgottestdienst in Pöttsching im Juni. Foto: zVg

Pater Kuruvila liest - wie könnte es auch anders sein - regemäßig in der Bibel, oft verbunden mit einem Nachtgebet: „Vor dem Schlafen oder am Abend. Das dauert dann ca. eine halbe Stunde.“ Viele Stellen und Passagen in der Bibel drücken aus, was seinen Glauben ausmacht, einzelne herauszupicken sei deshalb schwierig: „Mir gefällt aber zum Beispiel besonders die Stelle, Kor. 15, 10, im Neuen Testament, an der es heißt:, Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.‘“ Das war auch gleichzeitig sein Primizspruch, fügt Pater Kuruvila hinzu, also der Spruch, den sich jeder Priester vor seiner Weihe wählt und in dem deutlich wird, was einem in der Vorbereitung auf die Weihe wichtig geworden ist. Eine weitere Bibelstelle, die ihm besonders am Herzen liegt, findet sich bei Jes. 49, 15-16: „Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht. Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände.“

Manchmal, sagt Pater Kuruvila, habe er auch Zweifel, Zweifel daran, ob das, woran er glaubt, auch wirklich wahr sein kann. Aber der Zweifel gehöre immanent zum Glauben dazu: „Selbstverständlich zweifle ich manchmal. Es ist menschlich, Zweifel und Fragen zu haben. In dem Fall diskutiere ich mit meinen Mitbrüdern und setzte mich auch mit anderen Leuten darüber auseinander.“ Man bekomme dann zwar auch nicht immer eine Antwort oder die gewünschte Erklärung. „Trotzdem: der Diskurs mit anderen hilft immer.“

Kirche in Neudörfl ist bei der Jugendarbeit sehr aktiv

Zweifel, die in eine Abkehr von der Kirche umschlägt, begegnet Pater Kuruvila auch unter den Menschen. Kirchenbesuche würden auch in Neudörfl zurückgehen. „Das ist eine Tatsache. Sehr auffällig ist es vor allem natürlich während der Corona-Pandemie geworden, aber auch jetzt danach.“ Dem mit einem Patentrezept entgegen zu wirken sei nicht so einfach. Insbesondere die Jugend und die jüngeren Menschen – selbstverständlich nicht alle – seien nicht mehr so leicht für das Wort Gottes erreichbar. Tatenlos zusehen will Pater Kuruvila deshalb aber nicht: „Es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten und Alternativen für die Jugendliche abseits der Kirche. Es ist deshalb eine herausfordernde Aufgabe, sie dazu zu motivieren in die Kirche zu gehen.“ Die Kirche müsse sich an diese neue Situation anpassen und danach trachten, für die Jugend wieder attraktiver zu werden. In Neudörfl sei man trotzdem durchaus auf einen guten Weg, mein Pater Kuruvila. „Die Kirche in Neudörfl ist bei der Jugendarbeit sehr aktiv und bemüht. Es ist sehr lobenswert zu sehen, dass sich viele Jugendliche in der Jugendarbeit engagieren, die dann auch wieder ihre Freunde motivieren, sich einzubringen. Was ich in unseren Pfarren außerdem schön finde, ist, dass die Leitung und Verwaltung in einem Team, in Zusammenarbeit miteinander, erfolgt.“

Einmal im Jahr besucht der Pfarrer seine Heimat, seine Familie, seine Freunde und Mitbrüder in Indien. Vaikom, die Stadt in der er geboren ist, zählt heute rund 25.000 Einwohner, Bangalore, wo er studierte mittlerweile mehr als 11 Millionen. Nicht nur insofern, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht ist Neudörfl anders. Ob er etwas aus seiner Heimat vermisst, was es hier in Österreich nicht gibt? Vermissen, sagt er, sei das falsche Wort, man müsste vielleicht vielmehr in der Kategorie der Ergänzung sprechen: „Ich sehe mein Leben hier eher als Chance und Gewinn als ein Vermissen der Heimat. Ich habe neue Freunde und Mitbrüder in den Gemeinden gefunden. Ich liebe das österreichische Essen, koche aber trotzdem auch öfter indische Küche. Und mit der Weiterentwicklung der Technologie, stehe ich problemlos mit all meinen Liebsten in Indien sehr regelmäßig in Kontakt.“

Erwin Schügerl war 22 Jahre Pfarrer in Mattersburg

Auch in Pfarrer Erwin Schügerl hat Pater Kuruvila einen Mitbruder gefunden, mit dem er gemeinsam sein eigenes Priesterjubiläum feiert. Schügerl wuchs in Neudörfl auf, besuchte die örtliche Volksschule, ehe er ans Mattersburger Gymnasium wechselte, wo er das Knabenseminar besuchte. 1963 wurde er zum Priester geweiht und als Kaplan nach Deutschkreutz bestellt. Nach Stationen als Erzieher wurde er Pfarrer in Kleinfrauenhaid und 1989 in Mattersburg, wo er bis zu seiner Pensionierung 2011 wirkte und noch immer lebt.

Pfarrer Erwin Schügerl (l.) im Rahmen eines Gottesdienstes zu seinem 70. Geburtstag im März 2010. Foto: Pfarrgemeinde Mattersburg

Pater Kuruvila und Priester Erwin Schügerl werden am Samstag, den 29. Juli, um 18 Uhr in der Kirche Neudörfl gemeinsam durch die Heilige Messe führen. Anschließend findet eine Agape auf dem Kirchenplatz statt. Zu beiden sind natürlich alle recht herzlich eingeladen.