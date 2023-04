Edelhof-Musikanten: „Ein Ende ist nicht absehbar“

Werbung

Es war Montag, der 12. Juli 1993, als sich eine Gruppe von 13- bis 15-Jährigen zusammenfand, um böhmisch-mährische Volksmusiklieder zu proben. Am Samstag darauf gab‘s die ersten Engagements bei Feiern für einen 13. und 30. Geburtstag. „Das hat dann eigentlich nicht mehr aufgehört, und mittlerweile sind es fast 30 Jahre, dass wir zusammen musizieren“, berichtet der Walbersdorfer Andreas Lang, Obmann der Edelhof-Musikanten.

Den Namen gab man sich passend zum Ort der erste Probe und zwar im Weinkeller der Familie Guttmann aus Stöttera. Da dieses Gut seit jeher als „Edelhof“ bezeichnet wird, war auch schnell ein klingender Name für die junge Kapelle gefunden.

„Waren damals schon alle bei Musikvereinen dabei“

In einem Alter von 13,14 oder 15 Jahren ist es doch eher die Ausnahme, dass man der Volksmusik zugeneigt ist. „Wir waren alle damals schon bei Musikvereinen dabei, wo auch böhmisch-mährische Blasmusik am Programm stand und bei Musikfesten gab es auch ‚Partien‘, die diesen Stil bevorzugt haben. Wir sind da aufgesprungen. Was die können, können wir auch, haben wir uns gedacht“, so Lang. Während des langjährigen gemeinsamen Musizierens gab es viele schönte Momente, die in Erinnerung bleiben. Unzählige Auftritte in ganz Österreich etwa und ein Highlight war die Teilnahme an der Blasmusik-Europameisterschaft im Jahre 2006. Für den Sieg reichte es zwar nicht, aber es war eine tolle Erfahrung. 14 Musiker samt Fangemeinde (insgesamt 58 Personen) waren gemeinsam in Auer (Südtirol) vor Ort und die „Edelhofer“ wurden für Auftritte in Südtirol und Deutschland gebucht. 2019 wurde man für das „Woodstock der Blasmusik“ gebucht. Der Auftritt fand im Rahmen des „Burgenland-Tages“ in Orth im Innkreis (Oberösterreich) statt und auch damals begleiteten rund 25 „Schlachtenbummler“ die Musiker.

Zwischen 15 und 20 Auftritte werden pro Jahr absolviert. „Geprobt wird je nach Bedarf. Im Sommer, wenn wir viel spielen, sind gemeinsame ‚Übungseinheiten‘ eigentlich nicht notwendig“, so Lang.

Die letzte Zeit war eine intensivere, wurde doch eifrig an der dritten CD der Edelhof-Musikanten gearbeitet. Die Jubiläums-CD anlässlich 30 Jahre Edelhof-Musikanten trägt den Titel „Heimat voll Sonnenschein“ und wird am Samstag, den 15. April (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr) in der Domaine Pöttelsdorf präsentiert. Sie stellt eine Hommage an alle Auftritte und Abenteuer dar, die gemeinsam bestritten wurden.

Neue CD mit Stücken burgenländischer Komponisten

Die Entscheidung, für die CD ausschließlich Stücke burgenländischer Komponisten auszuwählen, wurde einerseits durch das 100-jährige Jubiläum des Burgenlandes maßgeblich beeinflusst. Andererseits gibt es zahlreiche bekannte Komponisten, die aus dem Burgenland stammen. Neben Stücken von Peter Zauner, Johann Steiner, Michael Böhm oder auch Gustav Hammerschmidt finden sich sieben Titel aus der Feder von Kapellmeister Markus Pöttschacher auf der CD wieder.

Für das gesellschaftliche Leben wurde von Seiten der „Edelhofer“ ebenso beigetragen, und war durch deren Festveranstaltungen. Das erste Fest, im „Stadl“ der Walbersdorfer Familie Pöttschacher, wurde im Jahre 1999 gefeiert.

2003 war die erste große eigene Veranstaltung mit einem Festzelt am Walbersdorfer Sportplatz, welche im Fünfjahresrhythmus abgehalten wurde und auch heuer ist es wieder so weit: An zwei Tagen, am 21. und 22 Juli, wird am Walbersdorfer Sportplatz zum 30-Jahr-Jubiläumsfest der Edelhofer geladen. Von den Gründungsmitgliedern sind noch drei dabei: Obmann Andreas Lang, Markus Pöttschacher und Ludwig Guttmann und die „Edelhofer“ haben auch nach 30 Jahren kein „Ablaufdatum“. „Die ‚kritischen‘ Jahre mit Hochzeit und Kindern wurden ‚gemeistert‘“, lacht Andreas Lang. „Ein Ende ist nicht absehbar.“

