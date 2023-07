30 Jahr-Jubiläum Zeltfest der Walbersdorfer Edelhof-Musikanten

An beiden Tagen war große Festzelt bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: Lena Zeltner

I Im Fünfjahres-Rhythmus veranstaltet die böhmisch-mährische Blasmusikkaplle „Edelhof-Musikanten“ ihr Zeltfest. Und das Kommen der zahlreich erschienen Besucher zahlte sich aus: Tolle Stimmung an zwei Tagen mit einigen Musikgruppen , wobei die Hausherren am Freitag und am Samstag aufspielten.

Am Freitag um 18 Uhr ging's los mit der „Schanglmusi", gegen 20 Uhr folgten die Edelhof-Musikanten und ab 22:30 Uhr sorgte „Schalltaxi" für gute Laune. Am Samstag startete das Event um 17 Uhr, zum Einstieg musizierten die Edelhofmusikanten, danach die Dorfmusik und zum Abschluss wurde mit „Soundsturm" gefeiert. Für Speis und Trank war bestens gesorgt. Vom Stegschandl gab es verschiedenste Burger. Für die kleinen Gäste gab's vor dem großen Festzelt eine Hüpfburg.