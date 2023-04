Wiesen: Sozialstaffelung beim „Wiesener Ananasgold“

Im vergangenen Jahr wurde in der Erdbeergemeinde das „Wiesener Ananasgold“ eingeführt. Unter diesem Begriff versteht man eigene, für Wiesen entworfene Zahlungsmittel, dabei handelt es sich um kleine, goldene Münzen. Diese können bei der Gemeinde erworben werden und gelten dann als Zahlungsmittel in allen Wiesener Geschäften und im gesamten Gastronomiebereich der Erdbeergemeinde.

Sozialstaffelung hinzugefügt

Nachdem sich das Modell des Wiesener Ananasgoldes im letzten Jahr laut Bürgermeister Matthias Weghofer bewährt hat, wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung noch ein weiterer Punkt hinzugefügt. Ursprünglich gedacht war das Gold um die Wirtschaft in Wiesen nach der Corona-Zeit wieder anzukurbeln und den Bewohnern und Bewohnerinnen von Wiesen das Einkaufen in ihrer eigenen Gemeinde wieder schmackhafter zu machen. So herrscht hier nämlich folgende Förderung: Eine Ananasgoldmünze ist zehn Euro wert. Holt man sich zehn solche Münzen von der Gemeinde, gibt es für Einwohner von Wiesen einen Rabatt und sie zahlen nur insgesamt 90 Euro für zehn Ananasgoldtaler. „Das Ananasgold mit dieser Förderung kommt wirklich sehr gut bei der Bevölkerung in Wiesen an“, erläutert Weghofer, „und auch unserer Wirtschaft tut es gut.“ Gedacht war, dieses Modell erstmals für ein Jahr auszuprobieren und dann erneut über dessen Zukunft zu entscheiden.

„Da es viele Menschen nutzen, haben wir bei der Gemeinderatssitzung beschlossen, das Wiesener Ananasgold beizubehalten“, so Weghofer, „ und sogar mit einer Sozialstaffelung noch mehr zu fördern.“ Bei dieser Sozialstaffelung bekommen all jene, die eine Mindestrente beziehen - beispielsweise Pensionisten, Arbeitslose oder Sozialfälle - 30 Prozent auf das Ananasgold von der Gemeinde gefördert. Bei einem Kauf von zehn Münzen, müssen so nur noch 70 Euro bezahlt werden, drei Taler bekommt man also geschenkt und 30 Euro werden gespart.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.