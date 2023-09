Macht man auch nur kurz Halt an jedem einzelnen Stand und jeder Sitzgelegenheit auf der langen Flaniermeile, die sonst als Hauptstraße dient, sind trotzdem schnell mal zwei Stunden verflogen. Über einen Mangel an Attraktion und Abwechslung braucht sich beim Neudörfler Dorffest nun wirklich niemand beklagen. Tut vermutlich auch niemand. Bei herrlichem Wetter konnten sich deshalb die Vereine über eine Vielzahl an Besuchern und Besucherinnen, nicht nur aus Neudörfl sondern der ganzen Umgebung, freuen.

Vollbild Mehr aus Mattersburg 31. Neudörfler Dor... Neudörfler Hauptstraße verwandelte sich wieder mal zur Dorffestmeile „Zentrum im Zentru... Mattersburger Kochstraße: Im Dezember sollen die Richtlinien „stehen“ Bezirk Mattersburg 1. Genusswandertag am Kogelberg war ein voller Erfolg Mehr Top-Stories Planquadrat Alkolenker ohne Führerschein im Südburgenland erwischt „Zentrum im Zentru... Mattersburger Kochstraße: Im Dezember sollen die Richtlinien „stehen“ Bezirk Mattersburg Dealer muss 5.740 Euro an den Staat zahlen FB Wird die Tour durch das Doffest bei der Rathaus-Kreuzung begonnen, begegnete man der Reihe nach folgenden gut gelaunten und ausnahmslos sehr netten Menschen: Adelheid Ollram, Martina und Johannes Janitsch, Fabian Schüler und Christine Sgarz beim Stand der Pfarre Neudörfl. Reinhard Fuchshuber, Maria Novak und Margarete Horvath Beim Stand des Chors „Cantate nova“ gab es die größte und beste Auswahl an Mehlspeisen von Gretha Knabl, Gerda Löscher, Beatrix Mayer, Claudia Göhr, Ernestine Loibl-Spadt (Obfrau des Chors) und Anna Löscher Franz Schügerl, Claudia Göhr, Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl und Veronika Schügerl Brigitte Grünwald, Edith Rohl, Anton Unterluggauer und Kurt Grünwald Bürgermeister Dieter Posch und Bibiane Kosik, der neuen Leiterin der Musikschule Neudörfl Susi, Brigitte, Cilli, Kathi und Jona Sabrina, Leoni, Sophie, Annalena, Julian mit Bella, Michelle und Christian Johanna und Corina Rene und Andreas Franz Schober vom Sportcafé Schober und der Seekantine "Giovanni" mit Laura und Petra Schober sowie Judith und Alfred Schügerl Martin, Matthias und Philipp Magdalena Adrigan, Fiona Filz, Manuel Fangl und Lisa Zenz schenkten bei der Reborn Bar aus. Alex, Vicki, Anneli, Isi, Philipp und Sabi Julia, Roman, Richard, Nicole, Karin und Hugo Hannes Schöntag, Thomas Drabeck, Daniel Hutter, Christian Winkler vom Burschenverein UBVS Bad Sauerbrunn Sophie, Janette, Kathi, Julia und Manuel Stefan, Martin, Sandra und Patricia Michaela Kruckenfellner, Karina Kruckenfellner, SPÖ-Gemeinderat Lukas Feßl und Ratsvikar Martin Kruckenfellner Bernd Theuerweckel, Bernhard Götz (SPÖ-Gemeindevorstand und Obmann der Lehodis), Sabine Theuerweckel, Julius Salovsky und SPÖ-Gemeinderat Michael Schober Alex, Scengiz und Sylvia Ilvy, Eva, Bernhard, Axel, Julia und Max Norbert Zenz, Hedi Götz, Monika Salovsky und Lukas Piribauer beim Grill- und Kochstand der Lehodis. Beim Burschenverein Neudörfl: Manuel Mosonyi, Obmann Raphael Hahn, David Schwarzmann, Marc Maszlovits und Sebastian Weber Georg, Johanna, Tobias und Lisa Thomas, Rita, André, Irene, Franz und Philipp beim Stand der „Gesellschaft der Freunde Zollikofen“ Bei den Kinderfreunden: Sandra Häußle, Obfrau Nicole Fudel und Vanessa Bachhofer Schminken bei den Kinderfreunden: Manuela Zwitkovits verzierte die Gesichter der Kinder. Anna Lucia wollte unbedingt ein Foto machen. Sonja, Barbara, Karin und Claudia beim Stand des SCN Nachwuchs Felicitas, Daniel, Peter, Werner, Matthias, Thomas und Andi Die Hüpfburg war zum Hüpfen da. Davon wurde auch ausgiebig Gebrauch gemacht. Robert, Cilli, Sabine, Monika, Irene und Adelheid vom ASKÖ Wanderverein Sabine Masznits und ÖVP-Gemeindevorstand Dominik Strümpf probierten den Wein bei Anton Piribauer Christoph Fink (Obmann der ARBÖ Ortsgruppe) mit Steffi, Benni und Julia Berthold Farkas, Gerhard Kiraly (Obmann des Anhängerclubs Neudörfl), Michi Eitzenberger, Heidi Eitzenberger und Ernst Wenzel Manuel Reisner, Erion Berdynah, Leo Leuteritz und Manuel Hajek vom SCN Neudörfl Maria Hadek (Obfrau des Pensionistenverbands Neudörfl), Manuela Bammer, Johannes Beran, Markus Patzel, Erich Steiger und Eva Steiger sowie SPÖ-Gemeindevorständin Sabine Zenz Bettina, Marion, Sabine, Andrea, Michi, Monika, Roland Portius (Obmann des Männergesangvereins) und Vize-Obmann des SC Neudörfl „40er“ (hat nichts mit seinem Alter zu tun, sagt er selbst) Wolfgang Hajek Kathi, Johanna, Hannah und Max servierten beim Männergesangsverein Chorleiter des Männergesangsvereins Rudi Belloschitz und Frei Reitner sind Rudi & Friends und unterhielten das Publikum beim Stand des MGV Klaus Köckenbauer (Obmann des Traktorvereins Neudörfl) moderierte die Traktor-Show. Franz Karacson, Werner Lechner und Brigitte Pirringer vom Traktorverein Neudörfl FPÖ-Ortsparteivorsitzender Robert Perger mit FPÖ-Gemeinderat Robert Gredelj und Kerstin Gredelj beim Stand der FPÖ 1 /59 Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Anzeige 31. Neudörfler Dorffest Neudörfler Hauptstraße verwandelte sich wieder mal zur Dorffestmeile . Das 31. Neudörfler Dorffest am Wochenende kann getrost als voller Erfolg verbucht werden. Zu schade, dass es auch schon wieder vorbei ist.