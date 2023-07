One-Love Festival in Wiesen: Jamaica-Vibes plus tolles Rahmenprogramm

Das Sunsplash machte Wiesen weit über die Grenzen Östereichs bekannt. Sein Nachfolger, das One Love-Festival, wird nach 2019 und 2020 heuer zum dritten Mal über die Bühne gehen.

„Im vergangenem Jahr waren beim One Love-Festival an beiden Tagen insgesamt 5.000 Besucher am Festivalgelände. Der Vorverkauf läuft auch heuer gut, es geht in die Richtung, dass wir auch heuer wieder 2.500 Besucher pro Tag haben werden“, berichtet Wiesen-Festivals-Chefin Juliane Bogner.

Deutscher Reggae-Star Gentleman als Headliner

Beim musikalischen Part kann der Veranstalter, die „Bunfiresquad“, mit prominenten Namen aufwarten: Mit dem deutschen Reggae Star Gentleman, dem Fireman Capleton & Anthony B, Jamaikas golden Voice „Lila Ike“, Alborosie, Tarrus Riley und der lebenden Legende Horace Andy stehen die Headliner bereits fest.

„Das One Love Festival möchte in aktuell aufreibenden Zeiten die Menschen wieder miteinander verbinden und einen Ort schaffen, an dem alle gleich sind und gleichzeitig etwas Besonderes sind. Zwei Tage mit fantastischer Musik und einem respektvollen Miteinander unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter. Ob als Kurzurlaub mit anderen Musikbegeisterten, als Familienausflug oder einfach als Auszeit vom Alltag - das One Love Festival hat viele Facetten“, so Bogner.

Neben der Musik wird auch einiges beim Rahmenprogramm geboten

Das umfangreiche Kinderprogramm verwandelt den musikalischen Kurzurlaub zu einem Rundum-Erlebnis. Auf die kleinen Gäste wartet heuer wieder die große Kids-Area, an beiden Tagen bietet man kostenlose Trommel- und Tanzworkshops, Hüpfburg, Schminken eine Film-Präsentation und mehr. Für Kinder bis 12 ist übrigens der Eintritt zum gesamten Festival gratis, Jugendliche bis 18 zahlen nur Halbpreis.

Der geräumige Campingplatz beim Festival-Gelände bietet dieses Jahr ein vergrößertes Frühstücksangebot, der Shuttlebus zum nahegelegenen Bahnhof sorgt dafür, dass die An/Abreise zum größte Reggae-Festival Österreichs bequem und umweltfreundlich gestaltet werden kann.

Dieses Jahr hat man für die Besucher die Vorführung des Films „Rebels outta Vienna: Zwischen Musik und Philosophie“ (mit englischen Untertiteln) + anschließende Panel-Diskussion mit Filmemacher Sebastian Schwager, Professor Werner Zips und anwesenden InterpretInnen vom Film.

Diese Künstler werden auftreten (Freitag, ab 15 Uhr, Samstag ab 12 Uhr):

Gentleman Alborosie & the Shengen Clan Capleton & the Prophecy Band Anthony B. & House of Riddim Tarrus Riley & Dean Fraser with the Black Soil Band Lila Iké Horace Andy & Dub Asante Band ft. Matic Horns Natty King Jah Sun Rekall Dubblestandart The Rocksteady Conspiracy Badmandi & die Rootzbuam Dub Tribe Rising House of Riddim Deejay Limbo Baba SoundG-Spot Sound

Der genaue Zeitplan an beiden Tagen - zu finden unter www.wiesen.at

An beiden Tagen gibt eine After-Party