Mattersburger Bahnstraße: Autolenker krachte gegen Schuttmulde

Ein PKW-Lenker krachte mit seinem Fahrzeug in eine am Fahrbahnrand abgestellte Schuttmulde. Durch den heftigen Aufprall kam es zu starken Schäden am PKW sowie zu einem erheblichen Betriebsmittelaustritt. Fahrzeuge, welche die Unfallstellle passierten, verschleppten dabei ausgetretenes Öl auf einer Länge von 400 Metern. Während sich ein Teil der Mannschaft um die Bergung des Fahrzeuges kümmerte, wurden parallel dazu die ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden. Die Feuerwehr Mattersburg stand mit fünf Fahrzeugen für eine Stunde im Einsatz. „Wir bedanken uns bei der Polizei und dem Roten Kreuz für die reibungslose Zusammenarbeit“, heißt es von Seiten der Feuerwehr Mattersburg.