5 Millionen Euro-Projekt Baustart für die Neugestaltung der Mattersburger Innenstadt

Am Veranstaltungsplatz und in der Schulgasse wird es - je nach Baufortschritt - Grabunen geben. Foto: Richard Vogler

E rste Vorarbeiten starten am 24. Julii mit Grabungen für den Kanalbau am Veranstaltungsplatz und in der Schulgasse.

Schon länger laufen die Planungen für die Neugestaltung der Mattersburger Innenstadt. Am Montag, den 24. Julii, startet man mit den ersten Vorarbeiten für das Groß-Projekt. Beginnend vom Veranstaltungsplatz bis in die Schulgasse, im konkreten bis zum Ende Turnsaal der Volksschule, Grabarbeiten für den Kanalbau geben. Der betreffende Straßenzug wird abschittsweise gesperrt, demzufolge wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. In einem Infoschreiben der Stadtgemeinde wird folgendes angeführt: Die Zufahrt für Anrainer wird je nach Bauabschnitt von der Michael Koch-Straße beziehungsweise von der Gustav Degen-Gasse über den Veranstaltungsplatz gewährleistet sein. Bei Bauführung unmittelbar vor einer Zufahrt ist das Zu- und Abfahren über den Zeitraum der Bauphase nicht möglich. Rot markiert ist jener Bereich, wo Grabungsarbeiten vorgesehen sind. Foto: Google Earth Die Fertigstellung der Arbeiten sind für Montag, den 4. September 2023 geplant. Die Planungen für die Neugestaltung der Mattersburger Innenstadt sind schon länger im Laufen, Eckpunkte sind folgende: Verkehrsberuhigung innerhalb des „Ringes“, Änderung der Parkordnung, um „Dauerparker“ aus der City zu bekommen, Schaffung von Parkplätzen im „äußeren Ring“, Neugestaltung des Brunnenplatzes, Veranstatlungsplatzes und der Degengasse (Abschnitt bei der Polizei und der Apotheke). In der Judengasse soll die Fahrbahnbreite verringert werden, zwischen Michael Kochstraße und Degengasse soll eine „grüne Achse“ entstehen. Vor einiger Zeit beschloss der Gemeinderat die Aufnahme eines Kredites in der Höhe von fünf Millionen Euro, um das neue Innenstadtkonzept zu finanzieren. Die BVZ hat berichtet: https://www.bvz.at/mattersburg/mattersburg-neue-innenstadt-stadtgemeinde-nimmt-5-millionen-euro-in-die-hand-mattersburg-359901296 https://www.bvz.at/mattersburg/buergerversammlung-begegnungszonen-fuer-die-mattersburger-innenstadt-mattersburg-begegnungszone-mattersburg-verkehr-verkehrssicherheit-verkehrskonzept-buergerversammlung-print-318433001 https://www.bvz.at/mattersburg/neugestaltung-mattersburger-innenstadt-wird-zur-begegnungszone-mattersburg-innenstadt-mattersburg-begegnungszone-print-346264596 https://www.bvz.at/mattersburg/buergerversammlung-mattersburg-brunnenplatz-und-degengasse-im-fokus-mattersburg-buergerversammlung-print-300066167