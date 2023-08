Wiesen: Erlebnisreiche Ferienbetreuung in der Volksschule

Bei der Ferienbetreuung, die fünf Wochen in Anpsruch nahm, betreute das „Nachmi“-Team der Volksschule Wiesen in diesem Jahr rund 20 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Dabei wurde jeder Woche ein anderes Thema zugeteilt und so ergaben sich in Summe fünf unterschiedliche Themenwochen, die angeboten und behandelt wurden: „Komm mit ins Land der Märchen und Sagen“ war das Motto der ersten Woche, „Die Sommererlebniswoche“ in der zweiten, „Eine wilde Tour durch die Natur“ und „Die vier Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde“ kamen in der dritten und vierten Woche dran und letztendlich schloss das Team mit dem Thema „Meine (Um)Welt: Eine Entdeckungsreise“ die Betreuung ab.

Im Zuge dieser Ferienunterhaltung wurden fünf Tagesausflüge veranstaltet, die die besonderen Highlights darstellten. So ging es für die Kinder einmal auf die Burg Lockenhaus, zur Zotter Schokoladenfabrik, zur Tierwelt Herbertstein, zum Indoorspielplatz und zum Schloss Esterhazy. Aber auch die Aufenthalte in der Volksschule wurden vielfältig gestaltet: Es wurden Kreativworkshops, Wissensquize, Spaziergänge, gelenkte Aktivitäten wie Naturkosmetik „Handcreme“, Marienkäfer züchten, Kräuterküche und etliches mehr angeboten. „Bei der Erstellung der pädagogischen Aktivitäten wurde viel Wert darauf gelegt, die Umwelt und Umgebung der Kinder einzubeziehen“, erklärt Bürgermeister Matthias Weghofer, „es ist uns ein großes Anliegen, einerseits den Kindern eine außergewöhnliche, abwechslungsreiche und lernreiche Zeit zu garantieren und andererseits auch die berufstätigen Erziehungsberechtigten zu entlasten.“ Ein Teil der Ausflugskosten wurde von der Gemeinde Wiesen für die Kinder finanziert.