Jubiläum: Ein Kunstwerk für Neudörfl

Zollikofens Bürgermeister Daniel Bichsel verlas beim Festakt im Martinihof ein paar Worte, die ihm der Künstler mit den Weg nach Neudörfl gegeben hat und die einige seiner Gedanken zu seinem Kunstwerk wiedergeben.

„Dort, wo sie sind, wollen sie nicht hin“

„Das Motiv ist Teil einer Werkgruppe. Darin versuche ich das Verhältnis von Gruppe und Individuum, von Nähe und Distanz, aber auch optische Phänomene wie Schärfe und Unschärfe darzustellen. In der Arbeit für Neudörfl sieht man wartende Leute. Worauf sie warten, ist nicht eindeutig erkennbar und zu erklären. Trotzdem kennen die meisten diese Situation aus eigener Anschauung oder Erfahrung: Beim Warten, sei es auf Bahnhöfen, vor Konzertsaaleingängen oder vor den Stadien, treffen Leute aufeinander, die eigentlich unfreiwillig warten und die Zusammensetzung der Gruppe nicht selber gewählt haben. Sie befinden sich in Durchgangszonen. Dort, wo sie sind, wollen sie nicht hin. Aber sie müssen dort durch, weil für das Ziel, das sie haben, führt der Weg genau hier durch. Es gibt eine Reibungsfläche, Langeweile und Ungeduld. Trotzdem begeben sich Menschen immer wieder in solche Zonen, mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger regelmäßig. Den Unbeteiligten, die diese Szenerie von außen betrachten, scheint dieses Anstehen absurd. Manchen mögen es auch, anderen beim Warten zuzuschauen. Sie genießen es, selber nicht in der Warteschlange stehen zu müssen, jederzeit weggehen zu können, weil sie den Flug, den Zug oder das Stadion gar nicht erreichen wollen. Aus der Nähe ist nicht viel mehr als bunte, unscharfe Farbflecken – kaum etwas anderes – zu erkennen. Man muss erst etwas Distanz gewinnen, um mehr zu sehen. Dieses Prinzip ist sozusagen die Gegenthese zur Normalstrategie, wonach man, wenn man etwas genauer untersuchen will, näher herangeht, vielleicht sogar so nahe, dass es ein Mikroskop braucht.“

Großes Organisationsgeschick war nötig

Das Kunstwerk, das aus der Nähe etwas verschwommen aussieht, befindet sich bei Mittelschule in Neudörfl. Es zeigt Wartende. "Worauf sie warten, ist nicht eindeutig erkennbar." Foto: Artner

Damit das Geschenk, das am Schulgebäude bereits installiert ist, den Weg ins Burgenland geschafft hat, war einiges an Organisationsgeschick und Absprachen nötig, berichtete Daniel Bichsel. Zu verdanken ist es der „Gesellschaft der Freunde Neudörfls“ aus Zollikofen unter dem Präsidium und der umsichtigen Leitung von Bruno Kuenzi und dem enormen Engagement von Altgemeinderat Helge Kunz.

Zur 40-jährigen Verschwisterung 2013 organisierte Mercuris Weisenstein für sieben Kunstschaffende aus Zollikofen bereits eine Ausstellung ihrer Werke bei Unternehmen in Neudörfl. Seine eigenen Werke kamen dabei in den Lagerhallen von Fundermax bestens zur Geltung.

