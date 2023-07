60 Jahre MV Baumgarten Bezirksblasmusiktreffen beim Alten Kloster

Beim Bezirksblasmusiktreffen in Baumgarten waren auch Denise, Tina, Barbara und Linda vom MV "Heimattreue" Baumgarten dabei. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

I m Rahmen der Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum des Musikvereines „Heimattreue“ Baumgarten fand am Samstag das heurige Bezirksblasmusiktreffen statt. Elf Kapellen aus dem Bezirk fanden sich beim Alten Kloster in Baumgarten ein. Drei davon - der MV Wiesen, der MV „Frisch auf“ Schattendorf und der Gastgebermusikverein „Heimattreue“ Baumgarten- nahmen an der Marschmusikbewertung teil. Über die höchste Punkteanzahl, abgegeben von fachkundigen Bewerter, durften sich die MusikerInnen aus der Erdbeergemeinde Wiesen freuen.

Der MV Forchtenstein marschierte ein. Der MV "Heimattreue" Baumgarten erhielt von den Bewertern 90,10 Punkte. Doris Steiger und Matea Nikolic vom MV Draßburg. Der MV Wiesen unter Bezirksstabführer Thomas Gaal, der auch das Blasmusktreffen organisierte. Heurigenwirt Franz Reiff mit Caroline Bauer und Gattin Hilde Reiff waren unter den Zuschauern. Andrea, Renate, Alex, Martina, Evi und Julia verfolgten die Marschmusikbewertung. Der MV "Frisch Auf" Schattendorf mit Stabführer Erich Ostermayer erzielte beim Bewertungsmarsch 90,57 Punkte. Der MV Wiesen unter Stabführer Thomas Gaal durfte sich über 91,51 Punkte freuen. Die Zuschauer suchten Schatten unter den Bäumen. Johann Pichler, Frieda Ivancich, Monika Taucher, Luis Brezina-Taucher und Günther Scheiner hatten es sich auf einer Bank gemütlich gemacht. Gloria und Susanne zogen es vor, auf dem Boden zu sitzen. Elfriede und Monika Pichler genossen ihr Essen. Silvia Braunshier, Herbert Böhm und Helga Ivanschitz verfolgten das Geschehen. Mama Elisabeth war mit dem süßen Baby Johanna gekommen. Die MusikerInnen des MV "Heimattreue" Baumgarten. Alle Kapellen spielten gemeinsam unter Kapellmeister Roland Schaller beim Alten Kloster auf. Die Musikerinnen des MV "Heimattreue" Baumgarten Denis, Tina, Barbara und Linda. Tina Bauer, Linda Edelbach und Barbara Rojacz-Halwax vom MV "Heimattreue" Baumgarten mit ihren Instrumenten. 1 /22 Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Foto: BVZ, Helga Ostermayer Die Ehrengäste Bürgermeister von Schattendorf Thomas Hoffmann, Landtagsabgeordneter Roland Fürst, EU-Abgeordneter Christian Sagartz und der Bürgermeister von Baumgarten Kurt Fischer mit dem Stabführer des MV "Heimattreue" Baumgarten Harald Rojacz (3.v.l.) und dem Bezirksobmann des Blasmusikverbandes Manfred Püchl (2.v.r.). Foto: BVZ, Helga Ostermayer