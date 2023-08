Jeder Schlag zählt: Der UTC Pöttsching feierte sein 60-Jahr-Jubiläum

Traumhaftes Wetter, perfekte Plätze und motivierte Akteure. Für die 60-Jahr-Feierlichkeiten des UTC Pöttsching war am Samstag alles angerichtet. Mit einem Mixed-Doppel-Jux-Turnier startete man sportlich in den Nachmittag, den Abend ließ man bei Spanferkel und Krautsalat gemütlich ausklingen. Dazwischen lagen spannende Spiele, interessante Gespräche, schöne Anekdoten, viele Ehrungen und natürlich gute Musik. Obmann Didi Sket zeigte sich zu Recht beeindruckt von der ausgelassenen Stimmung: „Es war wirklich ein Spitzenfest, man hat die gelebte Gemeinschaft und die Herzlichkeit richtig gespürt.“ Ohne die vielen helfenden Hände im Hintergrund, wäre die tolle Umsetzung aber nicht möglich gewesen. „Daher ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben“, so Sket.

Auch Karin Ofner, Präsidentin der Sportunion Burgenland, zeigte sich angetan von den Feierqualitäten der Pöttschiner-Tenniscracks. Als Geschenk hatte sie neben zahlreichen Ehrenurkunden übrigens auch eine Jubiläumsförderung in der Höhe von 1.000 Euro mitgebracht. Geld, das der UTC für den Kauf eines mobilen Defibrillators am Tennisplatz verwenden will. Dazu Michael Einfalt, Sportlicher Leiter: „Wenn es um Leben oder Tod geht, zählt jede Sekunde, da ist entscheidend, dass man schnell reagiert.“ Von der Idee begeistert zeigte sich auch die Politik um SP-Bürgermeister Martin Mitteregger, Vize-Bürgermeisterin Laura Moser sowie VP-Gemeinderat Christian Prünner.