Am Samstag, dem 1. Juli, und am Sonntag, dem 2. Juli, fand am Sportplatz in Sigleß das Sportfest statt. Ab 14 Uhr gab es am Samstag Jugendspiele und ab 17 Uhr fand das Turnier mit dem ASV Pöttsching, dem SC Bad Sauerbrunn und dem SV Sigleß statt. Musikalische Unterhaltung gab es ab 21 Uhr mit der Band „Ois & Nix“. Am Sonntag lud der SV Sigleß ab 10:30 Uhr zum Frühschoppen mit den Edelhofmusikanten ein. Auch für das leibliche Wohl wurde während des Festes reichlich gesorgt.

Martina und Stefan Mayer beim Sportfest. Sabine Pinter, Ulli Zottler, Heidi Reiner und Rosalie Puschitz verbrachten ihren Abend in Sigleß. Irina Wutzlhofer und Angelika Breser unterhielten sich gut. Dagmar und Katharina Geiszler gemeinsam mit Ronald Mannsberger und Michi Zimmer. Vizebürgermeister Gerhard Hödl, Su Hödl und Petra, Fabian und Harald Seedoch hatten eine gute Zeit. Familie Stricker und Familie Hödl genossen die Abendstunden beim Sportfest. Norbert und Karin Stricker hatten eine gute Zeit. Michaela und Beatrice Trippl unterhielten sich gut. Tobias und Johanna schauten sich mit ihren Eltern gemeinsam das Fußballturnier an. Rudolf Komjati, Gertrude Wicha, Hermann Pingitzer gemeinsam mit Elisabeth und Johann Zistler. Bianca Braunöder, Ruth Ehrenböck und Alexandra Halmer. Clara Lang und Tanja Berger in Sigleß. Stefan Bergauer, Jakob Grill und David Hammerschmiedt beim Sportfest in Sigleß.