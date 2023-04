Wiesen: Elfriede Strümpf seit 45 Jahren in der Bücherei tätig

Die Bücher und das Lesen waren schon immer ein Teil von Elfriede Strümpfs Leben. Aus ihrer innigen Leidenschaft zu diesen heraus begann sie im Jahr 1978 in der Bücherei in Wiesen zu arbeiten, die zuerst noch eine Pfarrbücherei war. Auf die Idee kam sie gemeinsam mit einer Kollegin, die daraufhin auch die Tätigkeit der Büchereileiterin übernahm. Mittlerweile ist die Bücherei Wiesen öffentlich und beherbergt eine große Vielfalt an verschiedensten Büchern. Nach 26 Jahren im Dienst der Bücherei machte Strümpf im Jahr 2004 einen Kurs und konnte somit den zurückgelegten Posten ihrer Freundin als Leiterin übernehmen. Seitdem kümmert sie sich fürsorglich und umsichtig um die Bücher.

Baldiger Abschied von der Bücherei

„Mir macht meine Arbeit nach so vielen Jahren immer noch jeden Tag eine große Freude“, erzählt Strümpf, „Ich habe immer gern gelesen und tue es immer noch.“ Besonders gern liest sie Bücher von Jojo Moyes und Andreas Gruber, diese kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Jedoch möchte Strümpf bald nur noch von zu Hause aus lesen:„ Ich habe seit mehreren Jahren zwei Helfer, die mich bei der Arbeit in der Bücherei unterstützen. Wir haben nun aber auch jemanden gefunden, der meine Position als Büchereileiterin übernehmen kann.“ Wie lange sie noch selbst arbeiten wird, ist noch nicht bekannt. „Es dauert ja ein paar Monate, bis mein Ersatz angelernt ist“, so Strümpf, „aber ich habe schon vor demnächst in den Ruhestand gehen.“ Bürgermeister Matthias Weghofer freut sich auf jeden Fall für ihre langjährige Arbeit in der Gemeinde.

Anlässlich ihres kürzlichen 80. Geburtstags gratulierten er und Vizebürgermeister Christoph Ramhofer ihr recht herzlich und überreichten ihr ein als Geschenk im Namen der Gemeinde Wiesener Ananasgold.

