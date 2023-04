Pöttschinger Dialoge: Das Jahr 1223 steht im Fokus

Da Pöttsching im Jahr 2023 sein 800-jähriges Jubiläum feiert, gibt es hinsichtlich dieses Ereignisses einige geplante Veranstaltungen. Eine davon sind die Pöttschinger Dialoge, die von der Pöttschinger Historikerin Susanna Steiger-Moser ins Leben gerufen worden waren.

„Pöttsching“ oder „Beseneu“

Der erste dieser Vorträge, die dieses Jahr monatlich stattfinden werden, handelte von dem Jahr 1223. Damals tauchte Pöttsching - oder zu dieser Zeit lateinisch „Beseneu“ genannt - zum ersten Mal in einer Urkunde auf. Dies wird zumindest stark angenommen. „Die Urkunde aus diesem Jahr ist leider unauffindbar“, erzählt Steiger-Moser, „aber Urkunden aus den Jahren 1228 und 1242 bestätigen durch eine wortgetreue Übernahme des Textes, dass Pöttsching schon 1223 existiert hat.“ In ihrem Vortrag berichtete Steiger-Moser über die Lebenssituation von damals, welches Geschlecht dort gelebt hat und welche Herrschaften überwiegten. Die Besener haben sogar einen Auftritt im Nibelungenlied, auch darüber erzählte die Historikerin. Zusätzlich wurden die Grafen von Mattersdorf - dem heutigen Mattersburg - und Forchtenstein sowie die damals existierende Judenfeindlichkeit thematisiert. Der Vortrag dauerte eine Stunde, dicht gefolgt von einer Fragerunde. Insgesamt kamen 120 interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen, die dem Vortrag folgten.

Dialoge statt Chronik

Das ganze Konzept wurde von Susanna Steiger-Moser entwickelt. „Eine Dorfchronik ist bereits im Jahr 1984 herausgekommen“, so Steiger-Moser, „da wollte ich keine Neuauflage bringen.“ Aus diesem Grund organisierte sie historische Vorträge, alle unterschiedliche geschichtliche Themen Pöttsching betreffend und an anderen Orten verteilt. „Das Projekt soll mit internen Historikeren aus dem Dorf, aber auch mit externen Historikern stattfinden“, erklärt Steiger-Moser, „deswegen auch der Name Pöttschinger Dialoge.“ Gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Andreas Steiger, Dr. Karl Gruber und Walter Hermann wird sie die Vorträge das ganze Jahr über betreuen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.