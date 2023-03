Matthias Eidler: Seit 70 Jahren Mitglied der Wiesener ÖVP

Werbung

Am 25. Februar hatte Matthias Eidler seinen 85. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass lud er vor kurzem zu einer Geburtstagsfeier ein, zu der einige Gratulanten kamen, darunter auch Bürgermeister Matthias Weghofer, Vizebürgermeister Christoph Ramhofer, EU-Abgeordneter Mag. Christian Sagartz und Seniorenbezirksobmann Otto Mersich. Eidler hat eine lange politische Laufbahn hinter sich: Seit mittlerweile 70 Jahren ist er Mitglied bei der ÖVP. Er war in dieser Zeit 20 Jahre im Gemeinderat und 25 Jahre als Vizebürgermeister tätig.

Von Anfang an bei der ÖVP

Von seinem Elternhaus nahm Eidler eine starke christliche Prägung mit, die ihn in seinem ganzen Leben begleitete. Neben der Schule trat er dem Jugendverein der ÖVP bei, da diese die meisten seiner Interessen vertrat und sehr gut mit seinen christlichen Anschauungen übereinstimmte. Bei seinem Eintritt in die Fraktion war er gerade mal 14 Jahre alt.

Als gelernter Maurer beschäftigte er sich später mehr mit der Politik, bis er entschied, ebenfalls für die Menschen aus Wiesen einzustehen und diese im Gemeinderat zu vertreten. „1967 wurde ich in den Gemeinderat gewählt“, erzählt Eidler, „damals war ich 29 Jahre alt.“ Nachdem er sich dort sehr für die Wünsche und Interessen der Bürger und Bürgerinnen einsetzte, wählten ihn diese in der nächsten Periode zum Vizebürgermeister: In dieser Tätigkeit blieb er dann auch die nächsten 20 Jahre. „Ich war und bin sehr stolz darauf, dass mich meine Bürger gewählt haben“, berichtet Eidler, „dass sie mir die Treue gehalten und meine Leistungen wertgeschätzt haben.“

Von Intervention bis zu Botendiensten – alles für die Wiesener Bevölkerung

Großen Wert legte Eidler stets darauf, der Bevölkerung behilflich zu sein. Er vollbrachte für zahlreiche Bürger und Bürgerinnen Interventionen und Botengänge zum Finanzamt, der Burgenländischen Landesregierung, der Diözese und vielen mehr. „Einmal bin ich mit den Anliegen von 50 Personen nach Eisenstadt gefahren“, so Eidler, „egal wer mich um Hilfe gebeten hat, ich habe versucht, diese, soweit es mir möglich war, anzubieten.“ Mit dieser Einstellung und Art machte er sich in Wiesen einen Namen.

Unter den zahlreichen Projekte, an denen er mitwirkte, hebt er einen Punkt hervor: Der in Wiesen erzielte Fortschritt. „In meiner Amtszeit konnten wir die Ortschaft zu einer sehenswerten und lebenswerten Gemeinde machen“, erklärt Eidler, „dazu gehörte unter anderem die Auslegung der Kanalisation und des Wassers und die Förderung von Gewerben aus Wiesen.“

Einer der Gründer des Seniorenbundes

Zusätzlich ist Eidler auch noch einer der Gründer des Seniorenbundes in Wiesen. Bis vor einem Jahr war er dort als Kassier tätig, mittlerweile ist er aufgrund seines zunehmenden Alters nur noch Mitglied. Das ist er übrigens auch noch bei der ÖVP, trotz seiner Pensionierung. „Wenn die Partei mich braucht und ruft, bin ich allzeit zur Stelle“, so Eidler. Mit Bürgermeister Weghofer versteht er sich gut, dieser überreichte ihm auch ein Geschenk zu seinem Geburtstag: Ein 100 Euro Gutschein zum Einkaufen in Wiesener Geschäften. Von EU-Abgeordneten Sagartz bekam Eidler einen Geschenkskorb in Herzform. Nicht zu toppen ist allerdings das Geschenk, welches er von seiner Tochter Maria und seinem Enkel Christian Eidler bekommen hat: Karten für ein Fußballmatch in Barcelona.

Matthias Eidler ist noch immer sehr aktiv. Am 16. Februar dieses Jahres beschenkten ihn Enkel Christian Eidler und Tochter Maria Eidler mit einem Matchbesuch. Im Nou Camp-Stadion sah er das Europacup-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United. Foto: Facebook, zVg.

