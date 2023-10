Neu im Burgenland: Zweig MediaHAK in Mattersburg

Die Planungen liegen schon einige Monate zurück, wie Direktor Andreas Hackstock berichtet: „Im Rahmen unserer Qualitätssicherung seit September laufend Schritte setzen, um Qualitätentwicklungsprozesse in Gang zu setzen. Im Mai 2022 gab es eine Konferenz, wo die Idee zur Umsetzung der MediaHAK faktenbasiert präsentiert wurde. Noch im selben Jahr gab es ein Vernetzungstreffen mit anderen Media-HAKS. Zum Antrag für die Umsetzung erhielten wir kürzlich die Zusage vom Bildungsministerium und der Bildungsdirektion.

In der MediaHAK werden einzelne Schwerpunkte gelegt: Einzelne Auszüge der Bereiche: „Internet und Social Media“, „Bild und Video“, „Kommunikation und Werbung“, Medieninformatik, Wirtschaftsorganisationsstrategie. Die wirtschaftlichen Fächer wie Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft werden in der MediaHAK ebenso gelehrt, Englisch ist die einzige Fremdsprache. Die „klassische“ HAK wird auch weiterhin angeboten. Schulleiter Hackstock verweist auf die zahlreichen Branchen, auf die diese Ausbildung abzielt: „Man hat dann hervorragende Start-Chancen im Social Media-Berich, bei Verlagen, bei Radio und Fernsehen, bei Werbeagenturen, im IT-Bereich, bei Fotostudios oder als Webdesigner“, so Hackstock

Die MediaHAK in Mattersburg könnte großes Interesse wecken, in Österreich gibt es lediglich 8 MediaHAKS, im Burgenland ist Mattersburg der einzige Standort.