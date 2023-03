Forchtenstein: Erfolg bei Funk-Bewerb!

Werbung

Am Samstag, den 18. März 2023, fand in der Landesfeuerwehrschule Eisenstadt der Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Gold statt.

Die Prüfung fand an verschiedenen Stationen statt. Die Teilnehmer mussten ihr Wissen in der Kartenkunde unter Beweis stellen, über die Arbeit in der Einsatzleitung Auskunft geben und einen 20-minütigen Vortrag über ein Funkthema halten.

Insgesamt mussten sie nachweisen, dass sie ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten in einem anspruchsvollen Szenario anwenden können.

Höchste Auszeichnung beim Funken

Das Funkleistungsabzeichen in Gold ist die höchste Auszeichnung, die im Bereich des Funkens erworben werden kann. Träger des Funkleistungsabzeichens in Gold sind in der Lage, in stressigen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen, aber auch neue „Funker“ auszubilden.

Nach intensiver Vorbereitung konnten alle drei Teilnehmer aus dem Bezirk Mattersburg, Michael Spuller und Daniel Frenner von der FF Forchtenau und Nik Paul von der FF Walbersdorf das Funkleistungsabzeichen in Gold erwerben.

Besonders groß ist die Freude bei der FF Forchtenau: „Erstmals in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Forchtenau hatten sich zwei Mitglieder dieser Herausforderung gestellt!“, heißt es in einer Aussendung.

„Die Mitglieder der FF Forchtenau sind sehr stolz und gratulieren Michael Spuller und Daniel Frenner recht herzlich zu dieser besonderen Leistung“, heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr.

