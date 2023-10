Heuer soll es wieder "weihnachteln" in der Mattersburger Innenstadt

In Mattersburg gab es einst einen florierenden Adventmarkt am Veranstaltungsplatz. Mit Corona gab es auch mit dem Christkindlmarkt ein abruptes Ende. Im vergangen gab es wieder einen Adventmarkt mit Punschhütten an einigen Tagen.

Von Seiten der Stadtgemeinde wurden für heuer die Rahmenbedingungen geschaffen, vier Fixpunkte stehen fest: Am Samstag, 2. Dezember, wird der Adventmarkt eröffnet. Unter dem Motto „Rockin‘ around the Christmas Tree“ gibt es ein Lichterentzünden mit Live-Musik von „Ois und Nix“. Am Mittwoch, 6. Dezember, wird es ein „Meet & Greet mit dem Nikolaus“ geben, wobei der Nikolaus den Adventmarkt am Veranstaltungsplatz besuchen wird. Am Samstag, 16. Dezember, gibt es „Christkind live in Mattersburg“. Und am 24. Dezember kann man sich wie in den Jahren zuvor das Friedenslicht am Veranstaltungsplatz „holen“.

Um die Besucher auch „verpflegen“ zu können, will man die Mattersburger Wirten ins Boot holen. An alle Betreiber der Gastronomieeinrichtungen wurde ein Brief mit der Einladung versandt, am Veranstaltungsplatz heuer auszuschenken. „Ich hoffe, dass sich so viele Gastronomen wie möglich melden. Gibt es nicht genug Rückmeldungen, so werden wir versuchen, die Vereine wie vergangenes Jahr einbinden.“

An welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit der Weihnachtsmarkt dann Punsch oder Glühwein getrunken werden kann, ist aktuell noch offen. „Wir schauen nun mal, welche Gastronomen sich melden. Sie könnten durchgehend geöffnet haben, oder an einzelnen Tagen. Dies wird sich dann nach den Gesprächen zeigen“, so Schlager.