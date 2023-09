„Lehre, Schule, oder beides? Welche Möglichkeiten habe ich?“ Diese Fragen stellen sich viele burgenländischen Schüler und Schülerinnen, wenn es darum geht, zu entscheiden, welchen Weg sie einschlagen sollen. Auch an der Neudörfler Mittelschule ist das nicht anders. „Auf junge Menschen warten viele interessante Lehrberufe und zahlreiche schulische Angebote. Unsere Berufsorientierungsmappen sollen ihnen die Entscheidung erleichtern und sie Schritt für Schritt zum Wunschberuf führen“, erklärt AK-Präsident Gerhard Michalitsch, der unter anderem auch die Neudörfler Mittelschule besuchte.

Die AK Burgenland versucht, die Entscheidung mit ihrer Berufsorientierungs-Mappe zu erleichtern. In diesem Jahr werden 1.600 Mappen in insgesamt 39 Schulen verteilt. 333 Berufsorientierungs-Mappen gehen an die Zielgruppe der 15-plus-Jährigen, also an SchülerInnen in Polytechnischen Schulen und Fachschulen, um sie bei ihrem Übertritt in weiterführende Ausbildungen oder den Berufseinstieg zu unterstützen. Die übrigen Arbeitsmappen werden in 29 Mittelschulen bzw. allgemeine Sonderschulen an SchülerInnen der 7. und 8. Schulstufe verteilt.

Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch verteilt die Berufsorientierungs-Mappen an der Mittelschule Neudörfl. Foto: Arbeiterkammer

„Die Arbeitsmappe gibt Hilfestellung, Stärken herauszufinden und Berufswünsche zu erarbeiten sowie Wege zu diesem Beruf sichtbar zu machen. Sie zeigt auch Alternativen auf, falls es mit dem Wunschberuf nichts werden sollte.“, so AK-Bildungsexpertin Bettina Pointner.

Digitale Pinnwand zum Themenbereich Bewerbung

Auch heuer gibt es wieder eine „digitale Neuerung“ in den BO-Mappen der Arbeiterkammer. Beim Themenbereich der Bewerbung steht nämlich ein digitales Angebot in Form eines Padlets, einer digitalen Pinnwand, zur Verfügung. In der BO-Mappe finden sich dazu auf ausgewählten Seiten entsprechende QR-Codes, die einfach gescannt werden und die SchülerInnen in unterschiedlichen Bereichen der Bewerbung unterstützen. Beispielsweise finden sich dort hilfreiche Tipps zum Thema Online-Profil oder der digitalen Bewerbung. Aber auch klassische Themen wie Jobsuche und Bewerbungsunterlagen werden mit Videos, Links und hilfreichen Tipps aufbereitet. Ausprobiert werden kann das neue digitale Tool hier.