Renew4grow: Der ASVÖ setzt ein Zeichen gegen Gewalt

In Mattersburg bekam der Baum am Gelände der HAK Mattersburg einen prominenten Platz. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, ASVÖ-Vorstandsmitglied Bürgermeisterin Bettina Zentgraf, Mattersburgs Bürgermeisterin Landtagsabgeordnete Claudia Schlager und HAK-DirektorAndreas Hackstock waren vor Ort, um den Symbolcharakter der Aktion zu unterstreichen.

ASVÖ-Präsident DI Christian Purrer über die Wichtigkeit der Initative: „Gewalt an Mädchen und Frauen darf nicht toleriert werden. Das Projekt Renew4grow spiegelt unsere Werte im ASVÖ wie Respekt, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit wider, die wir im Sport fördern. Gemeinsam setzen wir damit ein starkes Signal, um auf Sicherheit und Schutz von Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen. Sport dient als Plattform für positive Veränderungen und unterstützt uns, einen nachhaltigen, gesellschaftlichen Wandel zu bewirken.“

LH-Stellvertreterin Mag.a Astrid Eisenkopf: „Gewalt ist für viele Frauen und Mädchen leider allgegenwärtig – sei es im privaten Umfeld, in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz oder auch im Sport. Dennoch ist die Dunkelziffer, was Gewalt angeht, leider sehr hoch. Umso wichtiger sind Initiativen wie „Renew4grow“, die für das Thema sensibilisieren und dazu aufrufen, sich gegen Gewalt „aufzubäumen. Ich bin sehr dankbar, dass der ASVÖ Burgenland diese Aktion aufgegriffen hat und heute gemeinsam mit den Schüler*innen der HAK Mattersburg, ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzt. Und das nachhaltig. Denn ein Baum wächst und gedeiht und gibt uns die Luft zum Atmen – alles in allem ein wunderschönes Symbol, das bleibt und das mir als zuständige Referentin für Nachhaltigkeit in der burgenländischen Landesregierung besonders gut gefällt.“

Bürgermeisterin LAbg. Claudia Schlager ergänzte: „Erst gestern habe ich mich bei der Sitzung im Landtag für den Aktionsplan gegen Gewalt eingesetzt, der dann auch einstimmig beschlossen wurde. Mit dem burgenländischen "Aktionsplan gegen Gewalt" wollen wir mit zahlreichen Maßnahmen die Gewaltprävention deutlich erhöhen. Das habe ich in meiner gestrigen Landtagsrede auf den Punkt gebracht. Bei diesem Thema müssen wir gemeinsam ein Zeichen setzen.“

Eva-Maria Schimak, Olympiateilnehmerin 2012 im Segeln und Landessekretärin im ASVÖ Burgenland: „Es sind nicht nur unangemessene Handlungen bzw. strafrechtliche Vorfälle, sondern meist beginnt es mit der sprachlichen Abwertung, die Mädchen und Frauen in allen Lebensbereichen erfahren. Ein Baum ist ein großartiges nachhaltiges Symbol um dieses Thema „aufzubäumen“.“

Tamara Lehner, aktuelle Weltranglisten 5. vom Karate Klub Frieways während der Aktion: „Auch im Sport gibt es Richtlinien und Regeln, die ein faires Miteinander ermöglichen“ und Direktor Hackstock ergänzte: „Es ist wichtig, dass vor allem schon bei den jungen Leuten ankommt, dass Gewalt nie eine Lösung ist.“

In Stegersbach bekam der Baum am Gelände der HAK Stegersbach einen prominenten Platz. ASVÖ Vize-Präsident Mag. Wolfgang Steflitsch, Amtsleiter Mag. Alexander Friedl und BHAK Direktor Mag. Chris Wagner, waren vor Ort, um den Symbolcharakter der Aktion zu unterstreichen. Vizepräsident Mag. Wolfgang Steflitsch: „Uns im ASVÖ ist es sehr wichtig gemeinsam mit unseren Sportlerinnen hier Multiplikator zu sein. Dieser Baum soll nicht nur ein kleiner Beitrag für die Umwelt sein, er soll ein nachhaltiges Symbol für das Aufbäumen von Frauen und Mädchen gegen Gewalt sein.“

Mag.a Susanna Koch-Lefevre, Rekord-Fußballerin der Frauen-Bundesliga, Fußballerinnen des Frauenfußballzentrum der BHAK Stegersbach und Spielerinnen der Damenmannschaft des ISV Tigers Stegersbach hatten die Ehre, den Baum als Zeichen gegen Gewalt an Frauen symbolisch zu pflanzen. Susanna Koch-Lefevre zu der Aktion: „Leider werden überall auf der Welt und selbst in einer modernen Industrienation wie Österreich tagtäglich viel zu viele Frauen Opfer von Gewalt in all ihren Ausprägungen. Ich finde es bemerkenswert, dass gerade junge Schülerinnen diesen bundesweiten Aktionstag ins Leben gerufen haben, und freue mich sehr, dass meine Schule, die BHAK/BHAS Stegersbach, sowie der Bürgermeister der Gemeinde dieses Projekt unterstützen und gemeinsam mit den Sportlerinnen ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.“

BHAK Direktor Mag. Chris Wagner ergänzte: „Gewalt gegen Frauen darf von unserer Gesellschaft nie akzeptiert werden. Als Direktor am Campus Stegersbach ist es mir wichtig, unsere Schülerinnen zu stärken und unsere Schüler zu sensibilisieren. Daher haben wir als äußeres Zeichen gegen die Gewalt an Frauen diesen Baum vor unserer Schule gepflanzt.“