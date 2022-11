Unbekannter sprach Mittelschüler in Neudörfl an: Polizei ermittelt

Werbung

In der Vorwoche informierte die Schulleiterin der Mittelschule Neudörfl Eltern und Erziehungsberechtigte über einen Vorfall, der sich am 16. November ereignet hatte.

Ein Unbekannter habe einen Schüler angesprochen und das Kind aufgefordert, mit ihm mitzukommen.

Der Unbekannte war in einem Auto unterwegs gewesen. Er hielt neben dem Buben an und fragte, ob er ihn mitnehmen solle.

„Der Bub hat in dieser Situation richtig reagiert“, heißt es in dem Schreiben der Schule an die Eltern. „Er hat nein gesagt und ist davongelaufen.“

In der Schule angekommen, berichtete der Bub von seinem Erlebnis.

Daraufhin besprachen die Klassenvorstände mit den Kindern den Vorfall und ermahnten sie, niemals mit einem Fremden mitzugehen oder in ein fremdes Auto einzusteigen.

Die Direktorin bat die Eltern, sich ebenfalls Zeit zu nehmen und mit den Kindern über das sichere Verhalten bei Kontakten mit Unbekannten zu sprechen.

Wichtig sei es, dass die Kinder selbstbewusst auftreten und lautstark „Nein!“ sagen, wenn sie zu einem Verhalten überredet werden sollen, das sie in Gefahr bringen könnte.

Die Polizei wurde über den Vorfall in Neudörfl informiert, entsprechende Ermittlungen sind im Laufen.

„Wir haben auch die Örtlichkeit verstärkt in die Überwachung einbezogen“, berichtet Polizeisprecher Helmut Marban.

