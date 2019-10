Lange hat es nicht gedauert, bis das Alkoholverbot in Mattersburg Konsequenzen hat: Einen Tag nach Inkraft-Treten gab es die erste Anzeige. Zur Vorgeschichte: Eine Gruppe von Matersburger trifft sich an öffentlichen Plätzen, konsumiert dort Alkohol zum Teil bereits in den Morgentunden. Es wird auch immer wieder die Notdurft an den Plätzen verrichtet und es ist kein Einzelfall, dass einer der Gruppe entblößt durch die Stadt läuft.

Probleme in Mattersburg Alkoholverbot soll wieder für mehr Ruhe sorgen

Der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen wurde aus diesem Anlass eine Verordnung erlassen, wonach an bestimmten öffentlichen Plätzenk und zwar am Brunnenplatz, dem Schubertpark, dem Hauptplatz, dem Europapark inklusive Spielplatz sowie dem Spielplatz neben dem jüdischen Friedhof ein Alkoholverbot erlassen wurde. Am Am Samstag, den 5. Oktober trat es in Kraft und am 6. Oktober war es soweit. „Es hat bei uns am Sonntag Beschwerden gegeben“, berichtet Postenkommandant Walter Kurz. Dei Polizei behielt die Gruppe im Auge. Trotz Ermahnungen wurde dann eine Person erwischt, der am Brunnenplatz Alkohol konsumierte. Die Anzeige geht an die Bezirkshauptmannschaft Mattersburg, wobei er eine Geldstrafe zu bezahlen hat. Kommt er dem nach, ist die Angelegenheit erledigt. Erhebt er ein Einspruch, so wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Strafrahmen ist im ersten Fall von geringer Höhe, kann in weiterer Folge jedoch bis zu 500 Euro betragen. Ist es ihm nicht möglich, den Geldbetrag zu zahlen, tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe in Kraft.