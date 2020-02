60er-Jahre-Gschnas in Wiesen .

„All you need is love“ lautet das Motto beim diesjährigen Hippie-Gschnas im Jazz Pub Wiesen. Viele Blumenjungen und -mädchen erschienen mit bunten Blusen und Leibchen, eingefärbten Sonnenbrillen sowie Glockenhose und ließen zum Sound der 60er, aufgelegt von DJ Michi Graf, die Flowerpower-Zeit wieder auferstehen.