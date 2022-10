Neudörfl: Zwei neue SP-Gemeindevorstände

Werbung

Somit sind alle Positionen, die entsprechend dem Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2022 besetzt werden müssen, auch tatsächlich besetzt. Über den Neudörfler Gemeinderat und deren Mandatare wurde bereits berichtet.

Betrachtet man den Gemeinderat als das Parlament auf Gemeindeebene, so wäre der Gemeindevorstand die Regierung. „Juridisch ist das zwar nicht ganz korrekt“, sagt Bürgermeister Posch, der als Primus inter pares ebenfalls eine Stimme im Gemeindevorstand hat, „aber so kann man es sich in etwa vorstellen.“

Sieben Mandatare bilden in Neudörfl den Gemeindevorstand. Fünf davon stellt die SPÖ. Neben Bürgermeister Posch sind dies Vizebürgermeister Michael Sgarz, Martin Giefing, der bereits in der vergangenen Legislaturperiode Gemeindevorstand war sowie neu hinzugekommen: Sabine Zenz und Bernhard Götz.

Bernhard Götz ist überhaupt ein kompletter Neueinsteiger in der Gemeindepolitik. Seit 1. Mai 2022 gehört er der

Partei an. Ursprünglich ging Bernhard Götz auf dem Listenplatz 11 in die Wahl. 111 Vorzugsstimmen hoben ihn schließlich auf dem 6. Platz. „Ich denke“, gibt Götz als Erklärung für sein ausgezeichnetes persönliches Ergebnis an, „dass es wichtig ist, in einem Ort nicht nur zu wohnen, sondern dort zu leben. Die Dorfgemeinschaft steht bei mir im Vordergrund.“ Als Obmann der Lehodis hat er in den vergangenen Jahren viele Veranstaltungen und Aktivitäten geplant und umgesetzt. „Dadurch kenne ich natürlich auch viele Leute.“+

Wenn es nach ihm ginge, würde er sich als Gemeindevorstand insbesondere für die Jugend einsetzen. Wer genau welche Ausschüsse übernehmen wird, ist allerdings noch offen. Die Zuteilung wird im Rahmen einer Parteienverhandlungsrunde am 31. Oktober stattfinden, gibt Bürgermeister Dieter Posch bekannt. „Dort werden wir festlegen, welche Ausschüsse noch zeitgemäß sind und welche man vielleicht neu gestalten oder gegebenenfalls zusammenführen kann.“ Das soll auf Augenhöhe mit allen im Gemeindevorstand vertretenen Parteien passieren.

Neu für die SPÖ im Gemeindevorstand ist auch Sabine Zenz. Die SP-Frauenvorsitzende Neudörfls und Obfrau der Kinderfreunde ist seit 2017 Gemeinderätin, jetzt promovierte sie zur Gemeindevorständin. „Den entscheidenden Schubs, mich für die Gemeinde Neudörfl aktiv zu engagieren, gab mir unser Parteivorsitzender Michael Sgarz vor sieben Jahren. Er hat mir Mut zugesprochen, Verantwortung zu übernehmen und mich für meine Mitmenschen einzusetzen.“

Zwei Themenbereiche werden ihr als Gemeindevorständin besonders wichtig sein: Als SP-Frauenvorsitzende einerseits Frauen. „Mein Wahlspruch war ‚Jede ihre Chance!‘. Ich weiß, dass gerade in unserer Gemeinde ein enormes weibliches Potential vorhanden ist. Dieses Potential möchte ich für die politische Mitarbeit gewinnen.“ Andererseits ist es das Thema „Generationen“. „Darunter verstehe ich Aktivitäten für alle Altersgruppen. Jede Gruppe braucht ihren „Raum“ im Ort.“

In seine dritte Amtszeit als Vizebürgermeister geht Michael Sgarz. Für ihn war klar, dass er dieses Amt wieder übernehmen wird. „Ich freue mich, dass ich von meinen Parteikollegen wieder aufgestellt wurde und bin dankbar für die Wahl.“ Seine Motivation, das Amt auszuüben, sei weiterhin ungebrochen groß: „Politik macht mir immer noch Spaß, vor allem weil man auf Kommunalebene sofort sieht, was man beschließt, umsetzt und verändert. Das ist mir wichtig.“ Genauso wie alle anderen Gemeindevorstände wird auch er wieder den Vorsitz eines Ressorts übernehmen. Bisher war er verantwortlich für Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und die Gemeindezeitung.

Auch Bürgermeister Dieter Posch ist froh, dass Michael Sgarz für die kommenden fünf Jahre wieder sein Stellvertreter sein wird und die Partei weiterhin führt: „Michael ist jemand, der Politik nicht nur im Konjunktiv betreibt, sondern jemand, der anpackt und konkrete Lösungen präsentiert.“

Ebenfalls neu im Gemeindevorstand, allerdings für die GRÜNEN, ist Sabine Schügerl. Sie will sich im Vorstand dafür einsetzen, die Gemeinde grüner zu machen: „Die Bevölkerung hat uns einen klaren Wählerauftrag erteilt: Neudörfl grüner zu machen. Die gemeinsame Aufgabe des Gemeindevorstandes ist es mit einer verantwortungsvollen Kommunalpolitik einen möglichst sicheren Weg in eine ziemlich unsichere Zukunft zu bahnen.

Dominik Strümpf von der ÖVP komplettiert den Gemeindevorstand. Für ihn ist es bereits die zweite Legislaturperiode in dem Gremium.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.