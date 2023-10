Neudörfl: Gedenktafel zu Ehren von Anton Schreiner enthüllt

Am 19. September 1873 wurde Anton Schreiner als Sohn des Fleischhauers und Gastwirten Matthias Schreiner in Neudörfl geboren. Sogar eine Gasse ist nach Anton Schreiner in Neudörfl benannt. Sie verbindet die Kranawettgasse mit der Pöttschinger-Straße in der Nähe des Kindergartens. Jetzt wurde zu seinen Ehren eine Gedenktafel, gut sichtbar am Gebäude der Hauptstraße 100, angebracht und enthüllt, dort, wo Schreiner vor eineinhalb Jahrhunderten zur Welt kam und wo früher eine Bäckerei, die Schütz-Bäckerei, in Betrieb war.

Wer war Anton Schreiner, dass Straßen nach ihm benannt, dass Gedenktafeln für ihn enthüllt werden und heute immer noch an ihn erinnert wird? Nicht nur Neudörflern sollte, könnte und dürfte er bekannt sein, auch politisch und geschichtlich Neugierige über die Ortsgrenzen hinaus haben mit Sicherheit schon einmal von ihm gehört. Rosi Klenner, eine Großnichte von Anton Schreiner, auf deren Initiative die Gedenktafel umgesetzt wurde und die am Donnerstag vor dem Geburtshaus von Anton Schreiner eine Rede hielt, klärt auf, dabei Bezug nehmend auch auf Herbert Radel, den Neudörfler Historiker und Verfasser der Ortschronik „Neudörfl. Dorf an der Grenze“.

Großnichte Rosa Klenner gab in ihrer Rede einen Überlbick zum Leben und Wirken von Anton Schreiner. Foto: Artner

Anton Schreiner, das lässt sich sagen, war Vieles: Er war Unternehmer und leitete seit 1901 eine Ziegelei in Walbersdorf, er war Leutnant und kämpfte im Ersten Weltkrieg als Hauptmann der Reserve an verschiedenen Kriegsschauplätzen an der Südfront, er war vor allem aber Politiker. Hierbei schaffte er es in hohe Funktionen, unter anderem war Schreiner Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag, Abgeordneter zum Nationalrat (zwischen dem 2. Dezember 1930 und dem 23. Jänner 1931) und sogar zweimal kurzzeitig Landeshauptmann des Burgenlands, in einer ersten Periode vom 10. Jänner 1928 bis 24. Juli 1928 sowie vom 10. Dezember 1930 bis 28. Oktober 1931.

Als Realpolitiker wechselte Anton Schreiner bald darauf aber zu den Befürwortern einer Eingliederung. Rosa Klenner über Anton Schreiners Haltung zur Burgenland-Frage.

Doch der Reihe nach: Anton Schreiner besuchte zunächst die Volksschule in Wr. Neustadt und maturierte in der Realschule in Ödenburg. Nach Kriegsende schloss er sich der Christlich Sozialen Bewegung, der Vorläuferorganisation der heutigen ÖVP, an, die sich gerade neu formierte. „Interessant ist“, so referiert es Rosi Klenner, „dass er vorerst dem Kreis des aus Donnerskirchen stammenden Priesters und Zeitungsherausgebers Dr. Johannes Huber angehörte, der leidenschaftlich gegen den Anschluss Westungarns an Österreich agierte. Als Realpolitiker wechselte Schreiner bald darauf aber zu den Befürwortern einer Eingliederung.“ In den Anfangsjahren des Burgenlandes engagierte er sich für die Gründung einer burgenländischen Handels- und Gewerbekammer und hatte dort die die Funktion eines Kammerrates inne. 1927 kandidierte er auf der Bürgerlichen Einheitsliste und errang einen Sitz im Landesparlament. Im Jänner 1928 trat Landeshauptmann Josef Rauhofer zurück. Für Anton Schreiner schlug daraufhin die Gunst der Stunde, aufgrund seiner pragmatisch-politisch Einstellung wurde er von den Christlich-Sozialen, den Sozialdemokraten und Angehörigen des Landbundes zum neuen Landeshauptmann gewählt. 1929 waren gesundheitliche Probleme ausschlaggebend für seinen Rücktritt. 1930 kam es zu einer erneuten Krise der Regierung, sodass sich Schreiner wieder überreden ließ, als ausgleichender Sachpolitiker das Amt zu übernehmen. 1931 trat er endgültig aus gesundheitlichen Gründen ab. In seiner Amtsperiode, so zählt es Rosi Klenner auf, „kam es zur Errichtung einer burgenländischen Landeshypothekenanstalt, einem wirtschaftspolitische Leitprojekt dieser Zeit. Weiters gehörte der Ausbau Eisenstadts für die Erfordernisse einer Landeshauptstadt dazu, und es kam zur Errichtung neuer Ämter, Schulen und Spitäler im Land.“ Am 23. Mai 1932 wurde Anton Schreiner, 59-jährig, in seinem Betrieb von einem Rohrbacher Ziegelarbeiter erschossen. Motiv des alkoholisierten Täters war Vergeltung aufgrund der Entlassung seines Bruders aus dem Betrieb von Anton Schreiner.

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sargatz sah in Anton Schreiner einen Politiker, der fest an das Burgenland mit all seinen Stärken, aber auch Schwächen glaubte. Foto: Artner

ÖVP-Landesparteiobmann und EU-Parlamentarier Christian Sargatz hob in seiner Rede unter anderem das Verbindende, den Glauben an die Stärke und die Kraft des Burgenlands und der Demokratie hervor, für all das Anton Schreiner exemplarisch stand. „Was war das für eine Zeit, in der Anton Schreiner geboren wurde? Es war eine Zeit des Kampfes in Österreich, Kriege sind verloren gegangen in der Monarchie.“ Erst zehn Jahre nach der Geburt von Anton Schreiner wurde das heutige Parlamentsgebäude eröffnet, erinnert Sagartz „Es war eine große Errungenschaft, dass sich Männer und Frauen zusammentaten, um für ein neues Bundesland einzustehen und gesagt haben, wir glauben an diese Region mit all ihren Schwächen, mit all ihren Strukturschwierigkeiten und der Zerrissenheit! Anton Schreiner glaubte auch an das Burgenland und hat sein Herzblut dafür geopfert, dass hier etwas in Gang gesetzt wird. Es ist deshalb ein wunderschönes Zeichen, gemeinsam zu gedenken, gemeinsam als Dorfgemeinschaft sich daran zu erinnern, was war vor 150 Jahren geschah und sich zu fragen, was können wir vielleicht aus der Geschichte für die nächsten Jahre lernen.“

SPÖ-Bürgermeister Dieter Posch verwies darauf, den Bezug zur Vergangenheit nicht zu verlieren. Foto: Artner

Bürgermeister Dieter Posch bedankte sich ebenfalls für die Initiative. „Es ist ein Stück Identitätsstiftung in der Gemeinde. Wir dürfen nicht einfach alles so annehmen, wie es war und wie es ist und dabei die Bezüge zur Vergangenheit verlieren. Hoffentlich werden viele Menschen an der Gedenktafel kurz stehen bleiben, sich kurz mit etwas Ehrfurcht verneigen und denken, das ist ja interessant, da gab es jemanden, der hatte seine Wurzeln in Neudörfl, der hat etwas geleistet und darauf können wir zurecht stolz sein.“

Großnichte und Hauptrednerin Rosa Klenner ist Volkschullehrerin in Pension

Rosa Klenner, die Hauptvortragende bei der Gedenktafeleinweihung und Großnichte von Anton Schreiner, ist gebürtige Neudörflerin, dort aufgewachsen und geblieben, wie sie betont. „Ich habe mich schon immer für Geschichte und Entwicklung meines Heimatlandes, -bundeslandes und –gemeinde interessiert.“ In Wr. Neustadt unterrichtete sie an einer Volksschule. „Die Geschichte der ehemaligen Kaiserstadt hat mich immer schon in den Bann gezogen. Daher habe ich die Ausbildung zur Stadtvermittlerin absolviert und führe heute immer noch mit großer Begeisterung interessierte Leute durch die Stadt.“

Katharina, Rafael und Florian, Urgroßneffen und Urgroßnichte von Anton Schreiner, durften die Gedenktafel enthüllen. Foto: Artner

Rosa Klenners Mutter war die Nichte von Anton Schreiner. „Sie erzählte immer wieder von der schwierigen Aufgabe ihres Onkels Anton Schreiner, da er doch in einer politisch sehr schwierigen Zeit sein Amt als Landeshauptmann ausübte. Tragisch war dabei immer die Schilderung, dass er in seiner Ziegelei in Walbersdorf von einem Arbeiter erschossen wurde.“

Brot vom Kaiser, Wein vom Piribauer

Auf die Idee der Gedenktafel kam Rosa Klenner und ihre Familie einerseits natürlich aufgrund des runden Geburtstags von Anton Schreiner, andererseits weil sie gemerkt hat, dass kaum jemand in Neudörfl weiß, warum die Schreinergasse überhaupt so heißt und wer der Namensgeber war. „Das Geburtshaus befindet sich heute noch im Besitz unserer Familie und deshalb haben wir uns schon lange Gedanken darüber gemacht, die Neudörfler zu informieren, wer Anton Schreiner war.“

Da der ehemalige Landeshauptmann wie erwähnt Sohn eines Gastwirten war, gab es bei der Enthüllung der Gedenktafel, natürlich auch Wein – vom Weingut Piribauer – und Brot von der Bäckerei Kaiser. „Nach dem frühen Tod des Bruders von Anton Schreiner, Franz Schreiner, im Jahr 1918 wurde hier im Gebäude vom Bäckermeister Schütz eine Bäckerei eröffnet. Deswegen war auch die Einladung zu einem guten Stück Brot naheliegend.“

Als kultur- und geschichtsinteressierte Volksschullehrerin in Pension freut es Rosa Klenner sehr, dass nun die Neudörfler Bevölkerung an der Gedenktafel kurz innehalten und nachlesen kann, dass hier ein ehemaliger Landeshauptmann des Burgenlandes geboren wurde.