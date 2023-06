Am Samstag fand in Sigleß bei der „alten Eiche“ die alljährliche Sonnenwendfeier statt. Organisiert wurde die Feier von der Feuerwehr Sigleß. Ab 21 Uhr wurde das Feuer entzündet. Trotz der leichten Regenschauer folgten viele der Einladung und genossen die Abendstunden bei der Sonnenwendfeier in Sigleß. Auch für das leibliche Wohl wurde reichlich gesorgt.

Hödl mit Vizebürgermeister Gerhard Hödl, Alexandra Geisendorfer, Margit Giefing, Michael Sandtner und Christian Steiner bei der Feier. Alois Geischnek, Niki Reidinger und Hans Geischnek genossen den Abend. Fritz Bauer und Hans Jurkovits unterhielten sich gut mit Stefan Mayer. Marion Garhofer, Ilse und Roland Friesenhahn und Irene Frankolin hatten eine gute Zeit. Jürgen und Aline Krampl bei der Sonnenwendfeier. Christina Pöhm mit Markus und Mia Ollram. Florian Stricker, Raffaela Vogl, Helmut Stricker und Kordula Stricker gemeinsam mit Helma und Robert Krenn. Denis Degasper, Roman und Silva Glavanits genossen die Feier trotz Regen. Sabine und Wolfgang Treun waren guter Stimmung. Elise und Willi Dangl mit Gabi und Hansi Sommer verbrachten ihren Abend in Sigleß.