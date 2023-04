Pöttelsdorf: Pflanzenabenteuer mit Kräuterhexe Uschi Zezelitsch

Werbung

In Martina Parkers aktuellem Bestsellerkrimi „Aufblattelt“ ist auch Uschi Zezelitsch ein Teil der Geschichte. Dort holen sich die Damen vom „Club der grünen Daumen“ in einem der letzten Kapitel die Meinung, Tipps und Rezepte zu Boten- und Inhaltsstoffen von Liebes- und Giftpflanzen von der Kräuterhexe ein.

Schierling, Tollkirsche, Petersilie und Co bringen Menschen seit Jahrtausenden erfolgreich unter die Erde. Und umgekehrt lassen Brennessel und Beifuss die Liebe brennen, während sich das Gänseblümchen als Liebesorakel beweist und Beinwell und Johanniskraut seit langer Zeit im Liebestrank wirken. Aber wie immer macht die Dosis das Gift und die richtige Rezeptur glücklich und munter.

Die Teilnehmer am Pflanzenabenteuer am 23. April im Naturpark Rosalia-Kogelberg lüften ein paar dieser Geheimnisse, lernen die heimischen Wilden auch von ihrer geschmackvollen und heilenden Seite kennen und sind wie immer eingeladen, mitten in der Natur beim Rühren zuzuschauen und köstliche Ergebnisse zu kosten.

Termin:

Sonntag, 23. April 2023, 14 Uhr.

Treffpunkt: Vitakorn, Mühlgasse 9, Pöttelsdorf

Info und Anmeldung: uschi.zezelitsch@aon.at

