„Die Seer“ gastieren in Wiesen

Die Musik der Band „Die Seer“ ist nicht so leicht zu beschreiben. Dialekt Pop im weitesten Sinn, schon klar, das erklärt aber noch lange nicht 22 Jahre Bandgeschichte, eine rekordverdächtige Anzahl an Platinauszeichnungen, sowie der Umstand, alljährlich auf Tour zu sein, inklusive einer Unplugged- Tour und große Sommer-Open Airs.

Erklärtes Ziel der Band: Das Publikum soll sich in den Liedern wiederfinden, im besten Fall Teil ihre Lebens werden. Deswegen fühlen sich die Musiker auch am wohlsten, wenn sie mit den Menschen, die ihre Musik mögen, (das Wort „Fan“ wird gar nicht geschätzt), das Konzert zu einem intensiven gemeinsamen Erlebnis machen könnenErklärtes Ziel der Band: Das Publikum soll sich in den Liedern wiederfinden, im besten Fall Teil ihre Lebens werden. Deswegen fühlen sich die Musiker auch am wohlsten, wenn sie mit den Menschen, die ihre Musik mögen, (das Wort „Fan“ wird gar nicht geschätzt), das Konzert zu einem intensiven gemeinsamen Erlebnis machen können.

Einstimmen wird das Publikum „Die Mayerin“. Wenn diese Frau, die im 'echten Leben' auch noch Psychologin mit eigener Praxis ist, etwas kann, ist es verzaubern. Mit ihrer scheinbar unerschöpflichen Quelle an Lebensfreude und Positivismus, mit ihrer Tiefgründigkeit und der Message, dass es im Leben eben nicht darum geht, 'normal' zu sein.