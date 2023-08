Forchtenstein: Knaak und Neusteurer rüsten sich für Bürgermeisterwahl

Im vergangenen Jahr ist einiges in der Gemeinde Forchtenstein passiert: Nachdem ein paar Unregelmäßigkeiten bei der Wahl im September 2022 von Seiten der SPÖ registriert wurden, wurde die Wahl von der ÖVP bei der Landeswahlbehörde angefochten. Diese Anfechtung wurde jedoch abgelehnt, woraufhin sich die ÖVP an den Verfassungsgerichtshof wandte. Nach genauerer Betrachtung beschloss dieser, die Bürgermeisterstichwahl aufzuheben und im September 2023 zu wiederholen. So wird nun der Wahlkampf in der Burggemeinde von den beiden Kanditaten - Alexander Rüdiger Knaak (SPÖ) und Josef Neusteurer (ÖVP) - wieder aufgenommen.

Positive Rückmeldungen für Knaak

Bis zur wiederholten Wahl im September hat Knaak nun schon ungefähr sieben Monate als Bürgermeister der Gemeinde Forchtenstein hinter sich. In dieser Zeit konnten schon verschiedene Projekte in der Gemeinde begonnen werden. „Unsere Schwerpunkte im Wahlkampf betreffen weiterhin die Modernisierung und vorallem Entwicklung unserer Gemeinde“, erklärt Knaak, „besonders wichtig ist uns die Ankurbelung des Tourismus und Fremdenverkehres in Forchtenstein, genauso wie die wirtschaftliche Unterstützung.“ Auch die Förderung des Vereinsleben und die gestalterischen Aspekte im Dorf sind für ihn wichtige Punkte. „Wir haben eine Reihe von Aufgaben in unserer Gemeinde, die mein Team und ich bereits begonnen haben zu verfolgen“, berichtet Knaak, „natürlich würden wir diese Arbeit gerne fortsetzen.“ Bei der Verkündung des Wahlprogramms setzt er auf Aussendungen, Plakate und Social Media, vor allem aber auf persönliche Kontakte. „Ich führe sehr gerne Gespräche mit Bewohnern und Bewohnerinnen von Forchtenstein“, erläutert Knaak, „dabei kann man so viel über Wünsche oder Bedürfnisse in der Gemeinde feststellen, die ich dann natürlich gerne aufgreifen und realisieren möchte.“

Tolles Team

Sollte Knaak wieder als Bürgermeister gewählt werden, so wird er sein Team in gleicher Form beibehalten. „In den vergangenen Monaten hat unsere Zusammenarbeit super funktioniert“, so Knaak, „ich habe wirklich ein wundervolles, kompetentes Team, auf das ich mich verlassen kann und sehr stolz bin. Ichbin mir sicher, dass wir gemeinsam das Beste aus Forchtenstein herausholen können.“ Was er machen wird, wenn er nicht zum Bürgermeister gewählt wird, weiß Knaak noch nicht. „In unserem Gedankengang und unserer Planung für die Zukunft von Forchtenstein ist nicht zu gewinnen momentan keine Option“, erklärt Knaak, „aus diesem Grund habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt.“ Parteiobfrau der SPÖ ist Anna Strodl, wie seine Funktion dann aussehen würde, ist noch nicht geklärt. Jedoch ist Knaak der Wahl gegenüber sehr positiv gestimmt. „Vor allem in den letzten Wochen habe ich sehr viel positives und ermutigendes Feedback von den Menschen bekommen“, meint Knaak.

Die Stichwahl am 3. September nicht zu gewinnen, ist momentan keine Option für uns. Alexander Rüdiger Knaak, SPÖ

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat nach der Wahl - schließlich ist doch vieles im vergangenen Jahr zwischen den Parteien vorgefallen - ist Knaak nicht im geringsten beunruhigt:„ Ich möchte mit Nachdruck festhalten, dass der Gemeinderat kein Schauplatz für Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten ist. Wir haben alle das gleiche Ziel, und zwar unsere Heimatgemeinde weiterzubringen und fortschrittlich zu entwickeln, aus diesem Grund werden wir natürlich weiterhin fachlich und objektiv alle Probleme und Ideen parteiübergreifend besprechen.“

Neusteurer: Zusammenarbeit steht an oberster Stelle

Die Schwerpunkte im Wahlkampf der ÖVP unter Spitzenkandidat Josef Neusteurer sind denen von letztem Jahr sehr ähnlich. Auch ihnen ist beispielsweise der Tourismus in Forchtenstein äußerst wichtig. „Wir möchten Forchtenstein allen Menschen richtig präsentieren“, erklärt Neusteurer, „es steck so viel Potential in unserer Gemeinde, da wir so viel zu bieten haben. Und dennoch haben wir es bis jetzt nicht geschafft, dass uns unsere Gastronomie erhalten bleibt.“ Besonders wichtig sind ihm Projekte wie die Realisierung eines Ärztezentrums mit Gastronomiebetrieb, die Renovierung der Leichenhalle, die Aufschließung des Industriegebietes und die Betreibung der Ferienwohnungen. „Wir möchten Forchtenstein wieder auf den neuesten Stand bringen“, erläutert Neusteurer, „natürlich ist die Umsetzung diverser großer Projekte nun schwieriger, da wir mit dem Budget des Bürgermeisters von diesem Jahr unsere gesamten Rücklagen aufgebraucht haben. Deswegen könnnen wir jetzt nur die Umsetzung von kleineren Schritten wirklich garantieren, diese sind jedoch genauso wichtig.“ Auf seiner Liste sind Projekte wie der Ausbau des Konferenzzimmers der Lehrer in der Volksschule, zwei Kinderspielplätze und WLAN am Badestausee notiert.

Besonderes Augenmerk legt Neusteurer jedoch auf die Zusammenarbeit und Bereitstellung von Informationen - sowohl im Gemeinderat als auch bei den Einwohnern von Forchtenstein. „In den letzten Monaten war es sowohl für uns als ÖVP als auch für die FLF teilweise schwierig, da wir immer nur kurzfristig oder nicht über Projekte informiert wurden. Der Bürgermeister führt jegliche Verhandlungen immer alleine, sodass wir nicht sonderlich viel davon mitbekommen“, erzählt Neusteurer, „das würde ich ganz anders angehen. Bei allen Verhandlungen oder Informationsbesprechungen würde ich von jeder Partei einen Vertreter mitnehmen, damit wir alle am selben Informationsstand sind.“ Laut ihm muss die Zusammenarbeit im Gemeinderat in Zukunft besser funktionieren, diesen Aspekt führen die beiden Oppositionsparteien schon seit längerer Zeit an.

Josef Neusteurer (ÖVP) ist bereits seit sehr vielen Jahren im Gemeinderat und als Vizebürgermeister tätig. Foto: https://www.forchtenstein.at/politik-fs/josef-neusteurer/, https://www.forchtenstein.at/politik-fs/josef-neusteurer/

Möglicherweise letzte Periode

Sollte Neusteurer nicht zum Bürgermeister gewählt werden, wird dies mit Sicherheit seine letzte Periode im Gemeinderat sein. „Natürlich hoffen wir sehr darauf, dieses Mal die Mehrheit für uns zu gewinnen“, so Neusteurer, „wenn nicht einmal eine Aufhebung der vorherigen Wahl durch den Verfassungsgerichtshof aufgrund von Taten von der SPÖ einen Wechsel bewirkt, verstehe ich die Welt nicht mehr.“ Dennoch würde er für die nächsten vier Jahre Parteiobmann bleiben, für die nächste Wahl würde er sich jedoch einen Nachfolger suchen. Dies wird laut ihm nicht schwierig sein, da er ein super Team an seiner Seite hat. „Wenn ich Bürgermeister werden sollte, würden wir schauen, wie weit wir mit unseren Projekten bis 2027 kommen“, so Neusteurer, „je nachdem würde ich dann natürlich für eine weitere Periode bleiben.“

Auch Neusteurer macht sich um die zukünftige Zusammenarbeit im Gemeinderat eher weniger Sorgen. „Sofern wir mehr einbezogen werden und die Kommunikation besser abläuft, haben wir absolut kein Problem mit der Zusammenarbeit“, erklärt Neusteurer, „unter Bürgermeisterin Reismüller hat die Zusammenarbeit schließlich auch viele Jahre lang ausgezeichnet funktioniert, wir hätten auch jetzt ein besseres Verhältnis, wenn uns die SPÖ mehr einbinden würde.“ Seiner Meinung nach sollten alle Parteien am selben Strang ziehen. „Wenn ich Bürgermeister bin, wird eine laufende Kommunikation im Gemeinderat herrschen“, so Neusteurer, „auch im SPÖ-Team sind wirklich super Leute, die natürlich auch meine Freunde sind.“